Problema técnico bloqueia operações na Bolsa de Tóquio

A operadora da Bolsa de Tóquio anunciou nesta quinta-feira que um problema técnico bloqueava o conjunto de suas operações.

"As transações de todos os ativos da Bolsa de Tóquio foram suspensas devido a um problema que afeta a transmissão das informações do mercado", informou o Japan Exchange Group pouco antes da abertura.

Um porta-voz da empresa informou à AFP que as operações foram suspensas às 8h35 locais. Não foram divulgadas informações sobre a natureza do incidente, que bloqueou as ordens de compra e venda dos dois principais indicadores do país, Nikkei e Topix.

O problema também afetou as bolsas de Nagoya e Sapporo. Já a Bolsa de Osaka operava normalmente, segundo o Japan Exchange Group.