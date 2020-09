Polícia francesa anuncia detenção de 29 pessoas acusadas de financiar terrorismo na Síria

A Procuradoria Nacional Antiterrorista da França anunciou a detenção nesta terça-feira de 29 pessoas acusadas de transferir recursos a jihadistas nma Síria graças a um circuito sofisticado no qual foram utilizadas criptomoedas.

A rede, ativa desde 2019, operava principalmente por meio da compra de cupons de criptomoedas cujas referências eram repassadas a contatos jihadistas na Síria e que depois eram creditadas em contas de bitcoin, explicou a Procuradoria.

Com a operação, centenas de milhares de euros teriam beneficiado em particular membros da Al-Qaeda e do grupo extremista Estado Islâmico.

Esta forma de transferir fundos marca uma ruptura com os métodos anteriores identificados pelos serviços franceses de luta contra o financiamento do terrorismo e de lavagem de dinheiro, que em sua maioria implicavam transferências de pagamento em dinheiro.

"A vigilância constante destas redes levou as organizações terroristas a buscar mais opacidade por meio do uso de moedas criptografadas como o bitcoin", afirma um comunicado da Procuradoria.