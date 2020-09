Merkel muito preocupada com o aumento de casos de coronavírus na Alemanha

A chanceler Angela Merkel está muito preocupada com o aumento de casos do novo coronavírus na Alemanha, afirmou nesta segunda-feira seu porta-voz, que pediu aos cidadãos que respeitem as regras estritas de higiene e de distanciamento físico.

"A evolução do número de contágios é de grande preocupação para nós", declarou Steffen Seibert.

"Podemos ver em nossos vizinhos europeus onde isso pode levar", completou.

Em uma reunião com os integrantes de seu partido CDU, Merkel advertiu que os novos casos - quase 2.000 diários atualmente - poderiam subir para 19.200 até o Natal se a tendência persistir, informaram fontes do partido à AFP.