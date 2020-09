Amazon lança sua plataforma de streaming de jogos

A gigante do varejo online Amazon anunciou nesta quinta-feira (24) o lançamento do Luna, uma plataforma de games em nuvem, que veio para desafiar as rivais Microsoft e Google neste setor em rápida expansão. O serviço permite o acesso a jogos sem a necessidade de um console.

"Estamos entusiasmados por trabalhar com jogadores, streamers e estúdios como a Ubisoft e a Remedy Entertainment para construir uma ótima experiência de jogo para todos", disse o vice-presidente de dispositivos e serviços de entretenimento da Amazon, Marc Whitten.

A empresa anunciou dois tipos de assinatura: um pacote com preço inicial de 5,99 dólares por mês, que dá acesso a um número ilimitado de horas de jogo e um vasto catálogo de títulos, e outra opção com um canal da desenvolvedora francesa de games Ubisoft, cujo preço ainda não foi divulgado.

Com o novo serviço, o grupo de Jeff Bezos pretende competir em um mercado multibilionário com o Google, que lançou sua própria plataforma de jogos por assinatura em novembro, o Stadia, e a Microsoft, que recentemente adicionou o serviço Cloud Gaming para assinantes à sua biblioteca de jogos online.

A assinatura do Stadia Pro do Google custa 9,99 dólares por mês, e o Xbox Game Pass Ultimate, que inclui a plataforma de jogos da Microsoft, sai por 14,99 dólares mensais.

O controle do Luna será compatível com PC, Mac e Fire TV, além de aplicativos para iPhone e iPad e, posteriormente, para Android. O serviço integrará ainda Twitch, a popular plataforma de streaming voltada para gamers que pertence à Amazon.

O acesso à novidade da Amazon, por enquanto, está disponível apenas por convite para clientes dos EUA. O Luna será operado por meio da Amazon Web Services (AWS), o imenso serviço de nuvem do grupo com sede em Seattle, líder neste mercado.