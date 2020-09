YouTube acrescenta a vídeos informação confiável sobre voto por correio nos EUA

O YouTube começou, nesta quinta-feira (24), a agregar aos vídeos painéis informativos sobre o voto por correio nos Estados Unidos para reduzir a propagação de "fake news" antes da eleição presidencial americana de 3 de novembro.

O voto por correio foi incluído em uma pequena lista de temas considerados, pelo YouTube, propensos a serem usados para publicações com mensagens falsas. A pandemia da covid-19 e a chegada do Homem à Lua estão nessa lista.

"Isso significa que, nos vídeos que falam do voto por correio, você verá um painel informativo que levará você para a informação autorizada do Centro de Política Bipartidária", um grupo de especialistas de ambas as siglas, republicana e democrata, afirmou a vice-presidente do YouTube, Leslie Miller, em um blog.

O painel vai aparecer debaixo dos vídeos, sem importar quem esteja falando, ou quem postou o material na plataforma - mesmo que seja o presidente dos Estados Unidos, disse o YouTube à AFP.

O presidente Donald Trump afirma que o voto por correio é uma potencial fonte de fraude, apesar de, até o momento, não ter divulgado qualquer prova que sustente suas críticas.

O YouTube já bloqueia as mensagens com informação falsa sobre a eleição, ou que "estimulem a interferência no processo democrático", afirmou Miller.

Espera-se, este ano, uma quantidade sem precedentes de votos pelo correio, em meio à preocupação dos eleitores de reduzir a exposição ao coronavírus.