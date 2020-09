Comunicado do Business Wire :Reply

As inscrições para o Mestrado em "Inteligência Artificial & Cloud do Politecnico di Torino: Prática em Inovação", criado pela Reply, estão abertas. O programa educacional exclusivo, foi desenvolvido para oferecer a alunos altamente qualificados uma especialização profissional no setor de TI, através das tecnologias mais inovadoras: inteligência artificial e cloud.

Com início em janeiro de 2021, o Mestrado terá duração de 12 meses. Os módulos do 1º semestre - que serão ministrados no campus do Politecnico di Torino - serão alternados entre os professores do Politecnico di Torino e os especialistas da Reply e terão uma combinação de aulas teóricas e experiências em desenvolvimento. No segundo semestre, os alunos realizarão um projeto de 6 meses na Reply, no qual poderão colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, trabalhando em equipe em projetos presenciais. Todo o curso será em inglês e aberto a participantes internacionais.

A primeira edição do Mestrado será aberta a alunos com grau de Mestre em Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Automação, Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Eletrônica, alcançado até dia 31 de dezembro de 2020.

Até o dia 2 de novembro de 2020, os candidatos poderão se inscrever pelo site master.reply.com. O processo de seleção, que será conduzido por uma comissão composta por membros do Politecnico di Torino e de profissionais da Reply, consistirá na análise do CV do candidato, formação e experiência profissional, e em uma entrevista.

A Reply se compromete em contratar todos os candidatos que obtiverem sucesso em sua inscrição/seleção e arcará com os custos de participação no Mestrado para os que aceitarem a oferta de emprego

O Politecnico di Torino, reconhecido como uma das universidades mais conceituadas da Europa, e a Reply, empresa que tem como carro-chefe a inovação e a especialização tecnológica, juntaram forças para criar uma formação de excelência, visando preparar os profissionais que a indústria necessita para enfrentar os desafios do futuro.

Para mais informações, acesse: master.reply.com.

REPLYA Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] é especialista na criação e implementação de soluções baseadas nos novos canais de comunicação e mídia digital. Com uma rede de empresas altamente especializadas, a Reply define e desenvolve modelos de negócio que englobam novos paradigmas, como big data, cloud computing, digital media e internet of things. A Reply oferece consultoria, integração de sistemas e serviços digitais para empresas de telecomunicação e mídia; indústria e serviços; bancos e seguros, e setores públicos. www.reply.com/br

POLITECNICO DI TORINOO Politecnico di Torino (www.polito.it) foi fundado em 1906, a partir da "Escola de Aplicação para Engenheiros" fundada em 1859. É reconhecida internacionalmente como uma das principais universidades técnicas da Europa, com cerca de 35.700 alunos, sendo 15% estrangeiros, vindos de mais de 100 países. No Politécnico, a formação e a pesquisa nas áreas da Engenharia, Arquitetura, Design e Planejamento integram-se e constituem um sistema para atender as necessidades da economia, da região e, sobretudo, dos alunos. A universidade busca internacionalizar a atividade docente, a pesquisa e a transferência de tecnologia, a partir da colaboração com as melhores universidades e centros de pesquisa do mundo, bem como com parcerias e contratos com grandes grupos da indústria internacional e com empresas locais, onde se propõe ser referência em inovação e o motor para o desenvolvimento.

