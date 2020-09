Palácio devastado pela explosão em Beirute recebe concerto de homenagem às vítimas

Um concerto que mistura música clássica e canções libanesas é realizado nesta noite de domingo nos jardins de um palácio histórico em Beirute devastado pela explosão no porto, em uma homenagem às vítimas do drama.

O recital, transmitido ao vivo pela televisão local e nas redes sociais, é o primeiro a ser realizado na capital libanesa desde a explosão de 4 de agosto que causou mais de 190 mortos e 6.500 feridos.

"Para passar o luto [...] era importante ter esse momento de música, poemas, palavras", explicou à AFP o diretor artístico do evento, Jean-Louis Mainguy.

Os organizadores convidaram os moradores de Beirute a acenderem uma vela em suas janelas como demonstração de solidariedade.

O concerto é realizado nos jardins do Palácio Sursock Cochrane, uma joia da arquitetura do século 19, em um dos bairros destruídos pela explosão.

Esta escolha "não é apenas simbólica ao nível do património nacional, mas também pelas cicatrizes da explosão que acarreta", disse Mainguy, que falou de um interior "amplamente devastado".

O show deveria acontecer no porto, mas, após incêndios no setor, o local foi alterado devido à poluição do ar.

À noite participam 250 coristas de todo o Líbano, acompanhados por uma orquestra de cerca de trinta músicos, segundo o coletivo cultural #RecollectBeirut, que organiza o evento.

O programa "é uma espécie de mosaico musical que vai do religioso ao tradicional, do libanês, do clássico ao oriental", disse Mainguy.

A explosão do porto devastou bairros históricos, que abrigavam palácios e edifícios da arquitetura típica de Beirute.