Trump: temos obrigação de nomear um sucessor para a vaga na Suprema Corte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou hoje que deve nomear um sucessor para a cadeira da juíza Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte americana. A magistrada morreu ontem, aos 87 anos, vítima de complicações de um câncer no pâncreas. "Temos a obrigação de fazer isso, sem atraso", escreveu, em publicação no Twitter endereçada ao Partido Republicano.



Trump ressaltou que a legenda foi colocada em "uma posição de poder" para tomar decisões para o povo americano. "A mais importante delas há muito tempo tem sido considerada a seleção de juízes da Suprema Corte dos EUA", argumentou.



Os esforços do partido governista para decidir sobre a sucessão de Ginsburg têm sido criticados pela oposição. Em 2016, o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, impediu o então presidente Barack Obama de preencher uma vaga na corte sob o argumento de que aquele era um ano eleitoral e, portanto, seria mais prudente aguardar o pleito. Para os democratas, a norma deve ser seguida como há quatro anos.



Antes de morrer, a próprio Ginsburg deixou um recado por escrito: "o meu mais fervoroso desejo é de que eu não seja substituída até que um novo presidente tome posse."