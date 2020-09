Comunicado do Business Wire :C3.ai

A C3.ai, uma provedora líder de software de inteligência artificial (IA) empresarial para aceleração da transformação digital, hoje dá as boas-vindas a cientistas de dados, desenvolvedores, pesquisadores e pensadores criativos de todo o mundo, convidando-os a participar do C3.ai? COVID-19 Grand Challenge. A competição convida os participantes a aproveitar técnicas de ciência de dados de maneiras novas e inovadoras para gerar insights que antes não eram aparentes nem alcançáveis.

"O C3.ai COVID-19 Grand Challenge representa uma oportunidade para informar tomadores de decisão nas esferas local, estadual e federal e transformar a maneira como o mundo enfrenta esta pandemia", disse Thomas M. Siebel, diretor executivo da C3.ai. "Tal como acontece com o C3.ai COVID-19 Data Lake e o Instituto de Transformação Digital C3.ai, esta iniciativa irá explorar a inteligência coletiva de nossa comunidade para dar passos importantes em direção a soluções inovadoras necessárias que ajudarão a resolver uma crise global."

O que faz uma solução ser boa

Em resposta aos grandes desafios que o mundo enfrenta, o painel de jurados priorizará projetos de ciência de dados que nos ajudem a compreender e reduzir a disseminação do vírus; melhorar as capacidades de resposta da comunidade médica; minimizar o impacto dessa doença na sociedade; e ajudar os formuladores de políticas a organizar respostas à COVID-19.

Os projetos podem abordar, mas não estão limitados a:

-- Aplicação de aprendizado de máquina e outros métodos de IA para mitigar a disseminação da pandemia de COVID-19

-- Protocolos médicos do COVID-19 específicos para o genoma, incluindo respostas dos hospedeiros a medicamentos de precisão

-- Métodos de informática biomédica para projeto e redirecionamento de medicamentos

-- Projeto e compartilhamento de ensaios clínicos para coleta de dados sobre medicamentos, terapias e tratamentos

-- Modelagem, simulação e previsão para entender a propagação e eficácia de tratamentos do COVID-19

-- Análise de logística e otimização para a criação de tratamentos e estratégias de saúde pública

-- Abordagens rigorosas para o desenvolvimento de estratégias de amostragem e teste

-- Análise de dados para pesquisas de COVID-19 com dados privados e confidenciais

-- Melhoria da resiliência social em resposta à propagação da pandemia de COVID-19

-- Esforços mais amplos em biomedicina, modelagem de doenças infecciosas, logística e otimização de respostas, esforços de saúde pública, ferramentas e metodologias para contenção de doenças infecciosas crescentes e resposta a pandemias.

Critérios de elegibilidade

Um painel de juízes avaliará as submissões na medida em que geram insights, aproveitando técnicas de ciência de dados (por exemplo, análises estatísticas, algoritmos de inteligência artificial [IA]/aprendizado de máquina [ML], abordagens de otimização, etc.) que não eram óbvias antes.

-- Pat House, vice-presidente da C3.ai

-- Mike Callagy, gerente de condado, Condado de San Mateo

-- Richard Levin, membro do conselho administrativo da C3.ai e ex-presidente emérito da Yale University

-- S. Shankar Sastry, codiretor do Instituto de Transformação Digital C3.ai e professor de engenharia elétrica e ciências da computação na UC Berkeley

-- Zico Kolter, professor associado de ciência da computação da Carnegie Mellon University

O concurso já está aberto com prazo para inscrições até 25 de outubro e submissão de projetos até 18 de novembro de 2020. Para mais informações sobre como enviar propostas, acesse https://c3.ai/grand-challenge/.

A C3.ai anunciará os sete vencedores do concurso no dia 9 de dezembro de 2020 e concederá US$ 200.000 em prêmios em dinheiro aos ganhadores.

-- Prêmios - Um grande prêmio de US$ 100.000, dois prêmios de segundo lugar no valor de US$ 25.000 cada, e quatro prêmios de terceiro lugar de US$ 12.500 cada.

-- Publicação - Os vencedores terão seus trabalhos publicados pela C3.ai.

C3.ai COVID-19 Data Lake é ampliado

O C3.ai? COVID-19 Data Lake, lançado em abril de 2020, continua a se expandir e agora consiste em 40 conjuntos de dados únicos, tornando-o a maior imagem federada e unificada de dados sobre a COVID-19 no mundo. Pesquisadores e desenvolvedores em todo o mundo podem acessar este recurso gratuito de código aberto para construir modelos, executar análises, desenvolver ferramentas e muito mais, sem o tempo e o esforço da administração de dados.

Como parte do C3.ai COVID-19 Grand Challenge, os candidatos deverão usar o C3.ai COVID-19 Data Lake como um recurso para gerar soluções novas e inovadoras.

Os conjuntos de dados mais recentes a serem integrados ao Data Lake incluem:

-- CDC: Atualizações semanais por características demográficas selecionadas

-- Rastreador de dados raciais da COVID-19, do Projeto de Rastreamento da COVID-19 no The Atlantic

-- Departamento de censo dos EUA: População do condado por idade, sexo, raça e origem hispânica

-- Departamento de estatística trabalhista dos EUA: Estatísticas de desemprego do condado

-- Realtor.com: Indicadores de habitação

-- Departamento de análise econômica: PIB e perfil econômico por condado

-- Informações de oportunidade: Rastreador econômico

-- Swayable e TapResearch: Pesquisa de rastreio da COVID-19

Para obter informações adicionais sobre o C3.ai COVID-19 Data Lake, acesse: https://c3.ai/covid

Para saber mais sobre o C3.ai COVID-19 Grand Challenge, acesse https://c3.ai/grand-challenge/.

Sobre a C3.ai

A C3.ai é um fornecedor de software de IA líder para acelerar a transformação digital. A C3.ai fornece o C3 AI® Suite para desenvolvimento, implantação e operação de IA em larga escala, análise preditiva e aplicativos de IoT, além de um portfólio cada vez mais amplo de aplicativos de IA turn-key. O núcleo da oferta da C3.ai é uma arquitetura de IA revolucionária e orientada por modelo que aprimora drasticamente a ciência de dados e o desenvolvimento de aplicativos.

