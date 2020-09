Trump diz que 'cinco ou seis países' assinarão acordos com Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira que "mais cinco ou seis países" em breve assinarão acordos com Israel, depois que os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein decidiram normalizar suas relações com o Estado hebreu.

"Estamos muito avançados com uns cinco países, cinco países adicionais", disse Trump no Salão Oval da Casa Branca junto com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

"Temos pelo menos cinco ou seis países que vão se juntar a nós muito em breve, já estamos conversando com eles", acrescentou, sem citar esses Estados.