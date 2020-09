Comunicado do Business Wire :Croma-Pharma GmbH

A Ásia, como um todo, e a China, em especial, representam os mercados de medicina estética que mais crescem em todo o mundo. A CNBG e a Croma estabeleceram uma parceria de longo prazo combinando os ativos de cada uma em uma Joint Venture recém-fundada para comercializar os produtos estéticos da Croma na China e em Hong Kong. Detalhes financeiros da operação não foram divulgados pelas partes.

A cooperação entre a CNBG e a Croma gerará, provavelmente, impacto significativo no mercado de medicina estética chinês, que nos últimos anos cresceu a um ritmo médio de mais de 20% ao ano, gerando uma demanda crescente por produtos seguros e de alta qualidade.

A Croma contribuirá com seus produtos, a atual linha aprovada de produtos de preenchimento intradérmico com ácido hialurônico Princess® VOLUME e outros produtos de preenchimento, bem como outros produtos estéticos faciais de sua gama, enquanto a CNBG fornecerá sua distribuição multicanal, conhecimento de marketing e produtos de ação simultânea, em especial sua toxina botulínica, a Heng Li®, produzida por sua coligada, a farmacêutica Lanzhou Biotechnique Development Co, Ltd. ("Lanzhou").

A compania conjunta pretende tornar-se uma fornecedora abrangente de produtos estéticos minimamente invasivos na China, utilizando com eficiência a força de vendas existente da Lanzhou. As vendas do Princess® VOLUME recomeçarão muito em breve.

Xiangrong Li, vice-presidente da CNBG, declarou: "A CNBG, através de sua coligada, a Lanzhou, tem sido há anos muito bem-sucedida com sua toxina botulínica na China. Nossa busca por produtos de preenchimento cutâneo com ácido hialurônico adequados finalmente chegou ao fim -a Croma é, de fato, a parceira perfeita e se encaixa perfeitamente conosco. Juntos, estamos comprometidos em moldar e conquistar o mercado chinês com todo o seu imenso potencial de crescimento".

Andreas Prinz,CCO e coproprietário da Croma: "A Croma acumula mais de 40 anos de experiência em P&D; de produtos viscoelásticos. Nossas linhas de produção inteiramente automatizadas produzem 8 milhões de seringas pré-enchidas ao ano. Somos considerados com legitimidade os principais especialistas em ácido hialurônico da Europa. encontramos na CNBG a parceira ideal com a qual combinaremos nossos pontos fortes e ativos de modo a penetrar com sucesso no mercado chinês em rápido crescimento. O histórico e a experiência da CNBG contribuirão fortemente para que a Croma prospere de maneira sustentável na Ásia".

Sobre a Croma-Pharma GmbH - especialistas líderes em Ácido Hialurônico

A Croma-Pharma, uma empresa farmacêutica de propriedade familiar com sede na Áustria, é mundialmente aclamada por sua experiência em viscoelásticos pré-enchidos injetáveis para oftalmologia, ortopedia e indicações estéticas. A produção anual de 8 milhões de seringas faz da Croma uma das principais fabricantes de ácido hialurônico injetáveis de alta qualidade em todo o mundo. O sucesso se baseia em pesquisa e desenvolvimento na sede da empresa, na Áustria. Os proprietários da empresa seguem uma visão clara para tecnologias de alta qualidade e demonstram coragem ao aproveitar oportunidades para a aquisição de empresas ou tecnologias complementares. A Croma emprega atualmente cerca de 500 pessoas e administra 12 coligadas na Europa, na América do Norte, no Brasil e na Austrália. Seus produtos são comercializados, graças a parcerias de distribuição, em mais de 70 países. A Croma é uma empresa várias vezes premiada e comemorou seu 40o aniversário em 2016.

Sobre a CNBG

A CNBG é uma das maiores empresas biofarmacêuticas chinesas e a maior fabricante e fornecedora de vacinas e produtos derivados do plasma na China. Os principais segmentos comerciais da CNBG abrangem vacinas para uso humano e veterinário, hemoderivados, estética médica, anticorpos e diagnósticos. A Lanzhou é a única fabricante de toxina botulínica na China. Heng Li® é a toxina botulínica líder no mercado chinês, com participação de mercado de 75%, e ocupa o 1o lugar no mercado interno chinês.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200915005798/pt/

Assessoria de Imprensa: CROMA-PHARMA GmbH Stefanie Höhn Comunicações Corporativas Cromazeile 2 A-2100 Leobendorf Tel.: +43 676 846868 190 E-mail: stefanie.hoehn@croma.at Site: www.croma.at

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.