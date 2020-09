Preço médio da gasolina nos EUA sobe para US$ 2,26 o galão

O preço médio da gasolina negociada nos postos de combustíveis dos Estados Unidos subiu cerca de dois centavos nas últimas três semanas, a US$ 2,26 (cerca de R$ 12) o galão, de acordo com pesquisa da Lundberg Survey. Em um ano, o aumento médio é de 37 centavos.



O analista Trilby Lundberg diz que a nova queda do petróleo no mercado internacional vista nesta última semana pode fazer com que os preços da gasolina caiam nas próximas semanas.



A gasolina cara mais cara nos Estados Unidos foi verificada em São Francisco, na Califórnia, a US$ 3,38 o galão. O preço médio mais baixo foi visto em Baton Rouge, na Louisiana, a US$ 1,80 por galão.



O preço médio do diesel se manteve estável, de acordo com a pesquisa, a US$ 2,52 (aproximadamente R$ 13,40) o galão.