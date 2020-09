Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

A Western Union Foundation anunciou um compromisso de US$ 250 mil para fornecer ajuda para estudantes internacionais que, devido à pandemia de COVID-19, passam por dificuldades para arcar com seus estudos e suas necessidades básicas, como atendimento médico, bem-estar, alimentação e alojamento.

A bolsa da Western Union Foundation oferecerá apoio a até 25 estudantes em dificuldades, que receberão US$ 10 mil cada. Serão priorizados refugiados e imigrantes na Austrália, Canadá, França, Nova Zelândia, Estados Unidos e Reino Unido, alguns dos países que mais recebem estudantes internacionais no mundo.

A Fundação trabalhará com o Instituto Internacional de Educação (IIE) para conceder as bolsas. Uma pesquisa recente do IIE sobre os impactos da COVID revelou que, embora as faculdades e universidades estejam priorizando a saúde e o bem-estar dos seus estudantes internacionais, as restrições às viagens e as menores opções de emprego deixaram alguns dos estudantes internacionais mais vulneráveis em dificuldades financeiras significativas.

Em 2016, os mais de cinco milhões de estudantes internacionais que seguiam cursos de educação superior contribuíram com um impacto econômico global estimado de US$ 300 bilhões, amplamente gerado por estudantes de países de mais baixa renda em busca de educação, carreiras e vidas melhores, de acordo com a StudyPortals.

"A COVID-19 desestabilizou o mundo inteiro, inclusive os planos e o bem-estar dos estudantes internacionais. Por trás de cada estatística sobre os estudantes internacionais, existe a história de um jovem que tomou a decisão corajosa de deixar seu lar e viajar para o exterior, e muitas vezes suas famílias fizeram verdadeiros sacrifícios para tornar isso possível", argumenta Elizabeth Roscoe, Diretora Global de Objetivos e Marca Corporativos da Western Union e Diretora Executiva da Western Union Foundation.

"A Western Union Foundation acredita que os estudantes internacionais são parte integrante de uma comunidade crescente de cidadãos globais. Eles são embaixadores internacionais com um papel de liderança na excelência acadêmica, na pesquisa e nas experiências culturais, e contribuem para uma sociedade e uma força de trabalho inclusiva, inovadora e interconectada, tanto em âmbito global quanto local", continua Roscoe.

Esta iniciativa se baseia no sucesso do Programa WU Scholars da Fundação, que, nos últimos três anos, ajudou mais de 500 estudantes a seguirem seus estudos internacionais em mais de 150 faculdades e universidades de 100 países.

"Estamos orgulhosos por estabelecer esta parceria com a Western Union Foundation para oferecer este importante financiamento para estudantes que necessitam de assistência para continuar seus estudos", afirma o Dr. Allan Goodman, Presidente e CEO do Instituto Internacional de Educação (IIE). "A pandemia de COVID-19 instaurou uma situação de caos, e sabemos diretamente de milhares de estudantes cujas necessidades financeiras são maiores do que nunca, muitos dos quais correm o risco de não completar seus cursos."

O IIE está aceitando indicações para as bolsas do WU Scholars até 30 de setembro de 2020. Os estudantes podem ser indicados pelas suas universidades ou outras instituições de educação superior, assim como pela rede de instituições parceiras do IIE. Para concorrer a uma das bolsas, é necessário:

-- Ser um estudante internacional já matriculado para o ano acadêmico de 2020 e já residente no país de estudo.

-- Ser capaz de demonstrar uma grave perturbação na sua capacidade de arcar com suas despesas (mensalidades e taxas, seguro de saúde, alojamento).

A Western Union e a Western Union Foundation vêm dando apoio aos socorros à COVID-19 desde os primeiros dias da pandemia, dando início a uma campanha de matchfunding de US$ 1 mi já em fevereiro. Até este momento, suas ações de assistência deram suporte a sistemas globais de saúde, socorro doméstico contra a fome e educação para populações em situação de vulnerabilidade, incluindo refugiados e imigrantes, que sofreram os impactos da pandemia de COVID-19.

A Western Union Foundation convida a comunidade mundial, incluindo as corporações e as fundações, a se unirem para dar apoio às populações mais vulneráveis que buscam melhorar a si mesmas por meio da educação e da qualificação profissional através de doações no seu site, consultando o aplicativo móvel da Western Union ou entrando em contato pelo e-mail wufoundation@westernunion.com.

Sobre a Western Union Foundation

A Western Union Foundation acredita que a educação é o caminho mais seguro para se alcançarem as oportunidades econômicas. Após quase 20 anos de atuação, continuamos a trabalhar para realizar nossa missão com nosso compromisso Opportunity Beyond Borders, que tem como foco empoderar jovens marginalizados e forçados a se deslocar, oferecendo-lhes o treinamento e a educação de que precisam para terem sucesso na economia global orientada pela tecnologia dos dias de hoje. A Fundação também fornece financiamento para comunidades em crise por meio de ações de assistência em desastres, um dos principais motivos para as migrações forçadas, e de outros esforços humanitários. Até hoje, foram doados mais de US$ 126 milhões para financiar projetos e bolsas em 174 países em todo o planeta. A Western Union Foundation é uma corporação beneficente separada isenta de impostos nos termos da cláusula 501(c)(3) do Código Tributário Interno dos EUA e recebe o suporte de The Western Union Company, seus funcionários, agentes e parceiros comerciais. As contribuições para a Fundação são dedutíveis para fins de imposto de renda nos EUA. Para saber mais, visite wu.com/foundation ou siga-nos no Twitter em @TheWUFoundation.

Sobre o IIE

O Instituto Internacional de Educação (IIE) é líder na oferta de estratégias de educação internacional e serviços de programas. Trabalhamos com políticos, educadores e empregadores em todo o mundo para preparar estudantes e profissionais para a força de trabalho global e equipá-los para solucionar os desafios cada vez mais complexos enfrentados pelo nosso mundo interconectado. Com o suporte dos doadores, também criamos iniciativas que protegem estudantes, acadêmicos e artistas em situação de risco, que ampliam o ensino e o aprendizado entre as culturas e que fornecem oportunidades para populações carentes. O IIE, uma organização sem fins lucrativos fundada em 1919, conta com uma rede de 18 escritórios e filiais em todo o mundo e mais de 1.300 instituições-membros.

