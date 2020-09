Nasdaq fecha em baixa

As ações de Wall Street encerraram uma semana volátil com resultados mistos nesra sexta-feira.

O Nasdaq Composite Index perdeu 0,6%, a 10.853,55 unidades, sua quinta queda em seis sessões. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,5%, a 27.665,64 unidades, enquanto o S&P; 500 subiu 0,1%, a 3.340,97.

As ações de tecnologia estão sob pressão desde que bateram um recorde em 2 de setembro, com investidores questionando as ações em alta.

Os mercados também avaliam se as vacinas candidatas à covid-19 poderiam corroer a vantagem que as empresas de tecnologia obtiveram com a maior demanda por e-commerce e serviços digitais se a economia se normalizar rapidamente.

Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da National Securities, disse que setembro tem sido um mês historicamente volátil para as ações.

Este ano, também há inquietude com a próxima eleição presidencial, o aumento das tensões entre Washington e Pequim e as preocupações com surtos de coronavírus, inclusive em faculdades, disse Hogan.

"A volatilidade vai ser a norma para o balanço deste mês e provavelmente de outubro também", avaliou.