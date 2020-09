Ucrânia expulsa peregrinos judeus após distúrbio

A Ucrânia anunciou nesta quinta-feira a expulsão de dois peregrinos judeus que destruíram as barreiras instaladas por causa da pandemia perto do túmulo do patrono do hassidismo, Nachman de Breslov, um local de peregrinação anual de fiéis.

Dezenas de milhares de peregrinos judeus hassídicos viajam a cada outono para Uman, centro da Ucrânia, a fim de visitar o túmulo. Mas este ano, apenas 3 mil peregrinos são esperados na Ucrânia, devido a uma série de medidas restritivas aplicadas pelas autoridades para conter o novo coronavírus.

"Ontem, em Uman, um grupo de jovens peregrinos de Israel provocou uma briga, destruindo as barreiras que buscam garantir um trajeto ordenado até o santuário", informou no Facebook o vice-ministro ucraniano do Interior, Anton Guerachtchenko. Autoridades ucranianas decidiram hoje expulsar dois deles, "os mais agressivos", que iniciaram os distúbios, assinalou. "Os ucranianos são um povo acolhedor, mas não iremos tolerar sua grosseria e violência."