Comunicado do Business Wire :The Mopria Alliance

A Mopria® Alliance, uma organização global sem fins lucrativos que fornece padrões e soluções universais para impressão e digitalização, anunciou hoje que o Android 11 inclui novos recursos de impressão e aprimoramentos fornecidos pela Alliance em colaboração com a equipe do Google Android.

Um novo recurso "Share-to-Print" do serviço de impressão padrão do Android permite que os usuários imprimam imagens e documentos de milhares de mídias sociais e aplicativos de produtividade diretamente de seus dispositivos Android. Praticamente qualquer aplicativo Android que permite aos usuários compartilhar arquivos como JPEG, BMP, PNG, GIF e PDF, agora também inclui uma opção conveniente e simples de imprimir esses itens.

Além disso, o caminho "Share-to-Print" para impressão de fotos oferece suporte a aprimoramentos específicos para garantir o melhor ajuste e resolução mais alta na página impressa. Esses aprimoramentos resultam em impressões de alta qualidade, independentemente da proporção da foto ou do tamanho da impressão.

"Com esta atualização, pretendemos integrar recursos de impressão que tornariam a vida dos usuários móveis mais fácil e continuar a ousar sobre o que podemos fornecer no serviço de impressão padrão", disse Ingrid Kelly, presidente do conselho do Mopria Aliance. "Alcançamos esses objetivos na atualização do Android 11 e estamos animados para continuar a investir e demonstrar nosso compromisso em fornecer uma experiência de impressão aprimorada para usuários do Android."

Para pessoas que desejam maximizar os recursos disponíveis em suas impressoras que podem não ser compatíveis com o Serviço de impressão padrão, a atualização adiciona a seleção imediata de outros serviços de impressão específicos da marca e o Serviço de impressão Mopria. Os usuários podem selecionar e instalar esses serviços de impressão adicionais diretamente em seu fluxo de trabalho de impressão para ativar ainda mais recursos de impressão.

Até o momento, a tecnologia de impressão Mopria foi instalada em mais de 2 bilhões de dispositivos, incluindo PCs e laptops Windows, telefones e tablets Android, tablets FireOS e notebooks ChromeOS. A tecnologia de impressão Mopria foi projetada para simplificar a impressão desktop e a impressão móvel para mais de 4.000 modelos de impressora e mais de 120 milhões de impressoras certificadas Mopria.

Os membros da Mopria Alliance representam muitos dos negócios globais de impressoras, fornecedores de sistemas operacionais, fabricantes de dispositivos e fornecedores de software. Além das empresas fundadoras, Canon, HP, Samsung e Xerox, os membros da Mopria Alliance incluem Adobe, Brother, EFI, Epson, Fuji Xerox, Huawei, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, Microsoft, OKI Data, Pantum, Primax, Qualcomm, Ricoh, Toshiba, Xiaomi e YSoft.

Os novos recursos do Serviço de impressão padrão estarão disponíveis para usuários do Android que fizerem a atualização para a versão 11 do Android. Para consultar a lista mais recente de impressoras e acessórios de impressão com certificação Mopria, acesse https://mopria.org/certified-products.

Sobre a Mopria® Alliance

Mopria® Alliance é uma organização de associados sem fins lucrativos de importantes empresas globais de tecnologia com a missão de oferecer padrões e soluções universais para impressão e digitalização. Com foco nas tendências de mobilidade e produtividade moderna, a tecnologia Mopria é usada para permitir aos usuários interagir intuitiva e perfeitamente com uma impressora ou um scanner, independente da marca. Saiba mais em www.mopria.org. Imprimir. Digitalizar. Avançar.

