Comunicado do Business Wire :Cigniti Technologies

A Cigniti Technologies foi posicionada como líder na Ferramenta de avaliação de fornecedores da NelsonHall (NelsonHall Vendor Evaluation & Assessment Tool, NEAT) em 2020, para testes de inteligência artificial, testes contínuos e recursos gerais de engenharia da qualidade.

Os fornecedores são identificados em uma das quatro categorias, em termos da "capacidade de entregar benefícios imediatos" e da "capacidade de atender a futuras exigências de clientes": Líder, Alto Desempenho, Inovadores e Empresas Relevantes. Os líderes são os fornecedores que exibem alta capacidade de entregar benefícios imediatos e alta capacidade de atender a futuras exigências de clientes, em relação aos seus pares.

Falando sobre a ocasião, o diretor executivo da Cigniti Technologies, Srikanth Chakkilam, disse que "a adoção de sistemas baseados em IA está aumentando na indústria, para proporcionar melhor experiência ao cliente e entregar aplicativos de qualidade mais rapidamente. A Cigniti aproveita a IA para testes, além de testar sistemas baseados em IA. Nossa abordagem para engenharia da qualidade orientada a IA para testes contínuos, Agile e DevOps ajuda as empresas a acelerar a transformação digital".

"Continuamos a investir significativamente em nossa PI, BlueSwan? e a aprimorar seus recursos para criar novas soluções baseadas em PI, como gestão de dados de teste liderados por IA, gestão do ambiente de testes e engenharia da segurança. Deixamos Verita e Velocita mais sofisticados com casos de uso da análise baseada em IA, que ajudam nossos clientes corporativos a alcançar significativa aceleração em suas iniciativas corporativas de automação de testes", acrescentou Srikanth.

A Ferramenta de avaliação de fornecedores da NelsonHall permite que gerentes de compras estratégicas avaliem a capacidade dos fornecedores por diversos critérios e situações de negócio. Ela os ajuda a identificar os fornecedores com melhor desempenho geral, com foco específico em teste por IA, teste contínuo, teste UX e mais.

Comentando sobre isso, Dominique Raviart, diretor da prática de serviços de TI da NelsonHall, disse: "A Cigniti expandiu seus recursos em testes contínuos e automação funcional. A empresa possui uma estratégia sistemática de PI para fundir a automação com GQ, no contexto de teste contínuo e projetos Agile. A Cigniti também expandiu rapidamente o alcance de seus casos de uso de IA e é um dos poucos fornecedores que investiu em casos de uso de IA não funcionais, com vistas a testes de segurança".

Acesse o relatório aui para entender os critérios de seleção de um prestador de serviços de teste de software.

Sobre a Cigniti:

A Cigniti Technologies é líder global em serviços de engenharia independente de qualidade e de testes de software, atendendo a empresas listadas na Fortune 500 e na Global 2000. Os testes da Cigniti incluem Engenharia da Qualidade, Consultoria e Transformação, Garantia Digital, Testes de última geração e soluções para Garantia de Qualidade.

Sobre a NelsonHall:

A NelsonHall é a principal empresa global de análises dedicada a ajudar as organizações a entender a "arte do possível" na transformação digital das operações. Com analistas nos Estados Unidos, Reino Unido e na Europa continental, a NelsonHall ajuda organizações buscando prestadores com informações detalhadas e críticas sobre mercados e empresas (incluindo avaliações NEAT) que as ajuda a tomar decisões de contratação rápidas e altamente fundamentadas. A pesquisa da NelsonHall é rigorosa e usa apenas dados primários, sendo amplamente respeitada pela qualidade, profundidade e insight de suas análises.

