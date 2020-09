França concede crédito de US$ 120 milhões para Bolívia enfrentar o coronavírus

França e Bolívia fecharam um acordo de crédito no valor de 100 milhões de euros (118 milhões de dólares) para o financiamento de benefícios de ajuda as famílias do país que foram atingidas pela pandemia, informou nesta terça-feira (8) a embaixada francesa em La Paz.

"O fechamento de um novo acordo de financiamento entre a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e o governo boliviano é de 100 milhões de euros destinados ao financiamento de benefícios aos familiares e de cestas básicas aos mais vulneráveis", destacou a embaixada em um comunicado.

A nação europeia doou recentemente um milhão de dólares à Bolívia para a compra de material para os bancos de sangue das regiões de Tarija (sul) e Santa Cruz (leste), e para exames PCR, em um sinal de comabate ao coronavírus.

Além disso, a França mantém um programa de assistência à Bolívia com cerca de 500 milhões de euros (590 milhões de dólares) para diferentes áreas, como água e saneamento, energia renovável e, por meio do Banco do Desenvolvimento Produtivo Boliviano, para apoiar os pequenos empresários.

O país sul-americano registrou mais de 121.600 casos do coronavírus e 7 mil mortos, em uma população de 11 milhões de habitantes.