Sessão do Parlamento Europeu em Estrasburgo anulada por causa do coronavírus

A sessão do Parlamento Europeu prevista para a próxima semana em Estrasburgo foi cancelada devido ao alto risco de saúde vinculado à pandemia de covid-19, e será realizada em Bruxelas, informou o titular da instituição nesta terça-feira (8).

"A decisão (...) das autoridades francesas de classificar o conjunto do Departamento do Baixo Reno na área vermelha [de segurança sanitária] nos obriga a reconsiderar o deslocamento a Estrasburgo", disse o presidente do Parlamento, David Sassoli, em comunicado.

Programada originalmente para 14 a 17 de setembro, esta seria a primeira sessão do Parlamento Europeu em Estrasburgo desde o início da pandemia e das medidas de confinamento implementadas desde março em toda a UE.

Segundo os tratados europeus, a instituição tem sua sede em Estrasburgo, França, onde são celebradas doze sessões plenárias de três dias e meio ao ano, mas no restante do tempo os eurodeputados trabalham em Bruxelas.

Os apoiadores de uma sede única em Bruxelas denunciam com frequência o custo econômico e ecológico desta mobilização de cerca de 2.500 pessoas, e o fato de que o imenso complexo de Estrasburgo seja utilizado apenas por quatro dias no mês.

Desde o início da pandemia, em março, as sessões têm sido realizadas principalmente por videoconferência, com uma presença reduzida de deputados e suas equipes.

A última sessão do Parlamento Europeu em Estrasburgo aconteceu em 10 a 13 de fevereiro.