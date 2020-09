Trump critica viúva de Steve Jobs por doação à campanha do democrata Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou, neste domingo, Laurene Powell Jobs, viúva de Steve Jobs, fundador da Apple, por supostamente doar pelo menos US$ 500 mil para a campanha do democrata Joe Biden na corrida pela Casa Branca.



"Steve Jobs não ficaria feliz com o fato de sua esposa estar desperdiçando dinheiro que ele deixou em uma revista da esquerda radical decadente que é dirigida por um vigarista (Goldberg) e vomita notícias falsas e ódio. Ligue para ela, escreva para ela, diga como você se sente", escreveu Trump, no Twitter, compartilhando a mensagem de um de seus apoiadores sobre a doação.



A revista The Atlantic, a quem o presidente americano se referiu em sua postagem, possui uma participação majoritária de Laurene Jobs.