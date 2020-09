Combatente americano do grupo EI se declara culpado de apoiar o terrorismo

Um americano que lutou ao lado do grupo Estado Islâmico (EI) por cinco anos antes de ser capturado e repatriado se declarou culpado nesta quarta-feira(02) de apoiar um grupo terrorista, anunciou o Departamento de Justiça.

Omer Kuzu, 23, nascido no Texas, passou cinco anos gerenciando as comunicações do grupo jihadista antes de ser capturado pelas Forças Democráticas da Síria no ano passado.

Ele e seu irmão viajaram para a Turquia em 16 de outubro de 2014, onde se conectaram com pessoas ligadas ao grupo EI, que os levaram ilegalmente para a Síria e depois para o Iraque.

Treinado como lutador, Omer Kuzu foi posteriormente designado para as comunicações do grupo radical, onde ajudou a consertar equipamentos, de acordo com as acusações contra ele.

Kuzu foi repatriado para os Estados Unidos após sua detenção e compareceu pela primeira vez a um tribunal federal no Texas em 1º de agosto de 2019.

Depois de confessar sua culpa após uma acusação de conspiração para fornecer material de apoio a um grupo terrorista, Kuzu pode pegar uma pena de prisão de até 20 anos. Sua sentença será conhecida em 22 de janeiro de 2021.

"O Departamento de Justiça continua comprometido em responsabilizar aqueles que deixaram o país para se juntar e apoiar o ISIS", disse o procurador-geral adjunto John Demers, acrescentando que o caso de Kuzu é um exemplo.

Washington critica seus aliados europeus por se recusarem a repatriar e processar seus próprios cidadãos que se juntaram ao ISIS e agora estão em campos de prisioneiros no Iraque e na Síria.

"Esperamos que países ao redor do mundo, incluindo nossos aliados e parceiros europeus, assumam a responsabilidade da mesma forma por seus próprios cidadãos que viajaram para apoiar o ISIS", disse Demers.