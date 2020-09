Comunicado do Business Wire :Covetrus

A Covetrus (NASDAQ: CVET), líder global em tecnologia e serviços de saúde animal, anuncia a nomeação de Jamey Seely como diretora jurídica e secretária corporativa, sob a supervisão de Dustin Finer, diretor administrativo da Covetrus.

Jamey possui mais de 20 anos de experiência jurídica e comercial nos setores de energia, manufatura e tecnologia, incluindo a atuação como diretora jurídica em duas empresas públicas. Ela tem vasta experiência na gestão de questões jurídicas internacionais e formação de equipes jurídicas nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Suas especialidades jurídicas incluem títulos, governança e remuneração do conselho de administração, fusões e aquisições, financiamento e desenvolvimento de projetos, juntamente com questões de recursos humanos e gestão de litígios de alto risco.

"Estamos entusiasmados com a chegada de Jamey à Covetrus como diretora jurídica e membro de nossa equipe de liderança do conselho", afirmou Dustin Finer. "A Empresa se beneficiará da combinação de expertise jurídica e comercial de Jamey. Esperamos seu apoio na condução da estratégia, desenvolvimento e crescimento contínuo dos negócios da Empresa".

Antes de ingressar na Covetrus, Jamey exerceu simultaneamente funções comerciais e jurídicas, atuando como presidente e diretora jurídica da Integra, uma desenvolvedora de tecnologia de blockchain para o setor jurídico. Outros cargos anteriores incluem vice-presidente executiva e diretora jurídica da Gates Industrial Corporation, onde liderou um IPO bem-sucedido, e vice-presidente executiva, diretora jurídica e secretária corporativa da ION Geophysical, Inc.

Jamey sucede a Erin Powers Brennan. "Erin foi fundamental na formação da Covetrus e na construção da forte equipe jurídica que temos hoje", disse o CEO, Ben Wolin. "Somos gratos por seus serviços e desejamos tudo de bom a ela".

Jamey é graduada pela Dedman School of Law da Southern Methodist University e bacharel, magna cum laude, pela Baylor University. Ela possui um Certificado Profissional em Inovação Energética e Tecnologias Emergentes da Stanford University.

A Covetrus é uma empresa global de tecnologia e serviços de saúde animal dedicada a capacitar parceiros da clínica veterinária para impulsionar melhores resultados financeiros e de saúde. Estamos reunindo produtos, serviços e tecnologia em uma única plataforma que conecta nossos clientes às soluções e insights de que precisam para trabalhar melhor. Nossa paixão pelo bem-estar dos animais e por quem cuida deles nos motiva a progredir no mundo da medicina veterinária. A Covetrus está sediada em Portland, Maine, com mais de 5.500 funcionários, atendendo a mais de 100.000 clientes em todo o mundo. Saiba mais em http://covetrus.com

Este comunicado à imprensa contém certas declarações que são prospectivas de acordo com o significado da Seção 27A do Securities Act de 1933, na redação vigente, e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, na redação vigente, e que envolvem riscos e incertezas, incluindo declarações sobre nossos planos, objetivos, expectativas e intenções. Essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Fatores que podem afetar adversamente nossos negócios e perspectivas são apresentados em nossos registros públicos junto à Securities and Exchange Commission. Nossas declarações prospectivas são baseadas nas opiniões e expectativas atuais de nossa equipe de gestão e, exceto conforme exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de fazer qualquer revisão das declarações prospectivas contidas neste comunicado ou de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias ocorridas após a data deste comunicado, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma. Os investidores ficam advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas.

