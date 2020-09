Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Power, Ltd.

Mitsubishi Power, uma das principais subsidiárias do Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group, mudou oficialmente hoje seu nome corporativo de Mitsubishi Hitachi Power Systems. A reformulação da marca sinaliza o início de um novo capítulo emocionante na missão da empresa de solucionar os principais desafios de energia dos nossos tempos, incluindo a descarbonização da energia e levar energia confiável para pessoas em todo o mundo. Com sua nova identidade de marca, que foi desenvolvida após uma consulta com os principais clientes, a Mitsubishi Power avança na sua ambição de se tornar uma empresa de soluções de energia líder com um vasto espectro de negócios na geração de energia em nível de rede, renováveis, armazenamento de energia e tecnologias digitais.

O novo logotipo da marca combina a marca figurativa dos três diamantes da Mitsubishi com o nome inglês da empresa. A letra do logotipo, um design redondo e moderno em um tipo gótico, foi adotada para apresentar uma imagem das tecnologias de geração de energia sustentáveis e avançadas que a Mitsubishi Power almeja oferecer e ao mesmo tempo expressa uma postura corporativa de flexibilidade de resposta às mudanças sociais. (Graphic: Mitsubishi Power)

Seguindo a reformulação da marca, a Mitsubishi Power se torna uma subsidiária totalmente de propriedade do MHI Group. Sua posição aumentada dentro do grupo irá lhe possibilitar estabelecer maiores sinergias com suas empresas irmãs e expandir seus negócios acessando novas categorias de clientes. A Mitsubishi Power irá capitalizar os investimentos existentes em soluções de energia emergentes, como o hidrogênio, amônia e energia solar para atender às necessidades de energia cada vez mais complexas de clientes por todo o mundo.

Ken Kawai, Presidente e CEO da Mitsubishi Power Ltd., disse "Fornecer às pessoas acesso à energia limpa, estável e acessível está entre as necessidades mais urgentes atualmente na sociedade global. Com nossa nova identidade, a Mitsubishi Power está excepcionalmente preparada para liderar a solução destes desafios. Com base em um legado de engenharia excepcional e serviços distintos, nós iremos desenvolver mais soluções de ponta para melhor atender aos nossos clientes enquanto expandimos nosso portfólio. Como empresa de soluções de energia, nós iremos cooperar mais diretamente com governos, serviços públicos, líderes da indústria e nossas outras empresas do MHI Group para criar um futuro que é bom para as pessoas e o planeta."

Adicionalmente ao novo nome e logotipo, a Mitsubishi Power também revelou uma nova declaração de missão e anunciou que irá adotar o novo slogan do MHI Group "Move the World Forward" (Veja anexo A).

Durante toda a sua história, a Mitsubishi Power construiu uma forte posição como parceiro confiável das empresas de geração de energia em todo o mundo. Ao entrar nesta nova fase, a empresa irá aplicar a sua destreza de engenharia líder mundial, esforço de inovação e serviço ao cliente de renome para fornecer energia confiável e em última instância estimular o progresso das nações, comunidades e indivíduos em todo lugar.

Sobre a Mitsubishi Power Ltd.

A Mitsubishi Power Ltd. é líder em fornecimento e inovação de tecnologia e soluções para o setor de energia global. Com sede em Yokohama, Japão, ela é totalmente de propriedade da Mitsubishi Heavy Industries Ltd., cujas empresas de engenharia e fabricação incluem energia, infraestrutura, transporte, aerospacial e defesa. Com mais de 18.000 empregados em 31 países em todo o mundo, a Mitsubishi Power projeta, fabrica e mantém equipamentos e sistemas que propulsionam a descarbonização e asseguram o fornecimento de energia confiável em todo o mundo. As suas soluções incluem uma vasta gama de turbinas a gás, incluindo turbinas a gás movidas a hidrogênio, células de combustível de óxido sólido (SOFCs) e sistemas de controle de qualidade do ar (AQCS). Comprometida com o fornecimento de serviços exemplares e trabalhando com clientes para imaginar o futuro da energia, a Mitsubishi Power também está liderando o desenvolvimento da usina de energia digital através do seu pacote de soluções com IA TOMONI?.

Para mais informações, visite https://power.mhi.com.

ANEXO A:Identidade Corporativa Mitsubishi Power

Logotipo e nome da marca

Mission Statement

Mitsubishi Power is creating a future that works for people and the planet by developing innovative power generation technology and solutions to enable the decarbonization of energy and deliver reliable power everywhere.

Tagline

"Move the World Forward"

ANEXO B:Informações Corporativas Mitsubishi Power

-0- *T Representante Ken Kawai, Presidente e CEO Sede Global 3-1, Minato Mirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, Japão Sede Regional Ásia-Pacífico: Singapura Grande China: Shanghai Europa, Oriente Médio e África: Londrês Américas: Lake Mary, Flórida Número de Empregados Globalmente 18.356 (em Abril de 2020) Número das principaisEmpresas do Grupo 69 empresas (incluindo 8 empresas no Japão) Principais Ofertas Usinas de energia: Turbinas a gás de ciclo combinado (GTCC) Energia a vapor Gasificação de carvão integrada de ciclo combinado (IGCC) Geotérmica Produtos, equipamentos e serviços: Turbinas a gás Turbinas a vapor Caldeiras Sistemas de controle da qualidade do ar (AQCS) Geradores Células de combustível Sistemas de controle Sistemas de armazenamento de energia Operação e manutenção (O&M;) Acordos de serviço de longo prazo Monitoramento remoto Treinamento *T

CONTATO PARA A IMPRENSA: Shimon Ikeya Grupo de Comunicações Departamento de Comunicações e Relacionamentos Governamentais Mitsubishi Power Ltd. E-mail: shimon_ikeya@mhps.com Tel: +81-45-200-7163

