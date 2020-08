Grécia supera marca de 10.000 casos de coronavírus

O total de casos confirmados de coronavírus na Grécia atingiu a marca de 10.134, segundo informaram as autoridades de saúde do país neste domingo. Do total, mais da metade - 5.657 - foi registrada apenas em agosto.



O total de mortes atingiu 262, das quais 56 ocorreram apenas neste mês. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 157 novos casos, dos quais 41 são de origem internacional. O país também registrou dois óbitos.



O governo grego vai decidir na terça-feira, 1, uma data para a reabertura das escolas. Ele vai escolher entre o dia 7 de setembro ou a segunda-feira imediatamente posterior, 14. O uso de máscaras será obrigatório, mas a regra enfrenta resistência de alguns pais.