Em pandemia, Cruz Vermelha lança campanha por desaparecidos na América Latina

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) lançou neste domingo (30) uma campanha para alertar sobre o aumento, em meio à pandemia, da vulnerabilidade das famílias de pessoas desaparecidas na América Latina, e promover a ação dos governos.

Os artistas León Gieco, da Argentina, Susana Baca, do Perú e Silvana Estrada, do México, entre outros, participam de um vídeo produzido pelo CICR em parceria com a fundação Playing for Change para comemorar esse 30 de agosto, o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimento Forçado, data estalecida pela ONU.

A música "Hasta la raíz (Até a raiz)", dos mexicanos Natalia Lafourcade e Leonel García, foi gravada em nove países e conta com diversas contribuições: o acordeão do colombiano Julián Mojica, tambores garifunas de Honduras, cavaquinhos do Brasil, violões de El Salvador, cajon do Peru, e a participação da Orquestra Sinfônica Nacional da Guatemala.

"Com este vídeo esperamos contribuir para colocar este tema no radar das autoridades porque são elas que têm a responsabilidade de prevenir os desaparecimentos e, quando ocorrem, colocar as medidas para apurar o destino e o paradeiro das pessoas", disse Susana López, Coordenadora para a América Latina e Caribe do Programa de Pessoas Desaparecidas do CICR.

A campanha será veiculada nas redes sociais do comitê e dos músicos e na plataforma de vídeos do YouTube, em busca de alcance regional.

De acordo com López, a pandemia do coronavírus "acrescenta outra camada aos muitos desafios que as famílias de pessoas desaparecidas têm que enfrentar".

"As restrições de movimento atrasaram os processos de busca e identificação, o que gera muita angústia", disse à AFP a funcionária baseada no Panamá.

Com o desaparecimento de uma pessoa, "começa para a família a corrida contra o tempo para tentar encontrá-los e é um enorme desgaste emocional porque vivem em estado de sofrimento constante. Temos famílias que passaram anos, algumas mais de 30, neste estado de incerteza, acrescenta.