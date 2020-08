Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje que passou a integrar a Intelligent Transportation Society of America (ITS America) para promover os benefícios de veículos autônomos e infraestruturas de transporte inteligente. A Velodyne é a primeira empresa de tecnologia lidar a fazer parte desse influente grupo. Os membros da ITS America atuam ativamente no avanço de soluções de veículos autônomos e cidades inteligentes para ajudar a salvar vidas, melhorar a mobilidade e promover a sustentabilidade.

Os sensores lidar da Velodyne podem ser utilizados em diversos sistemas de transporte inteligente para medir e monitorar condições em aspectos como segurança de pedestres, tráfego de veículos e gestão de espaço de estacionamento, dentre outros. Eles podem coletar dados de tráfego confiáveis sobre usuários de vias, o que abrange veículos, pedestres e ciclistas, preservando sempre o anonimato. Os sensores lidar da Velodyne não identificam características faciais individuais, uma crescente exigência para aplicações civis. Além de sistemas de transporte, os sensores lidar da Velodyne têm uma forte presença em veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS).

A Velodyne mantém o antigo compromisso de promover a compreensão sobre os benefícios de segurança e mobilidade oferecidos por veículos autônomos e infraestruturas inteligentes a públicos consumidores, empresariais, governamentais, de segurança e diferentes comunidades. Esses esforços incluem a Cúpula Mundial sobre Segurança em Tecnologia Autônoma da Velodyne. O evento abriu espaço para o trabalho colaborativo na busca de promover avanços em soluções para implementar a autonomia e ADAS com o objetivo de aumentar a segurança nas vias públicas. Além disso, a Velodyne atua em parceria com a Mothers Against Drunk Driving (MADD) para promover a educação do público sobre como melhorar a segurança nas vias.

Os sensores lidar da Velodyne são utilizados em um rico ecossistema de clientes e aplicações, o que é destacado no programa Automated with Velodyne (Automatizado com a Velodyne). Os parceiros do programa oferecem soluções para cidades inteligentes, infraestrutura, veículos autônomos e muitas outras áreas. No âmbito do programa, a Velodyne está trabalhando para promover a pesquisa em infraestruturas de transporte, em parceria com a Universidade de Nevada, Reno. O Centro de Nevada para Pesquisas Aplicadas da universidade, trabalhando em conjunto com o Departamento de Transporte de Nevada e o Escritório de Desenvolvimento Econômico do Governador de Nevada, utiliza sensores da Velodyne na sua iniciativa de mobilidade inteligente. A Velodyne também é parceira de fabricantes de equipamentos originais (original equipment manufacturer, OEM) automotivos, empresas de robotáxi e veículos de transporte autônomos para possibilitar opções de transporte seguras e eficientes para as cidades. Por exemplo, a Voyage desenvolveu a tecnologia e serviços para levar o transporte autônomo a quem precisa, começando pelas comunidades de aposentados.

"Lidar é uma tecnologia fundacional que ajudará a promover a mobilidade inteligente em aplicações de cidade inteligente e veículos nas nossas vias públicas", declarou Shailen Bhatt, presidente e CEO da ITS America. "A Velodyne já demonstrou um forte compromisso e grande habilidade para promover avanços no conhecimento público sobre a tecnologia lidar e como a tecnologia autônoma pode melhorar muito os transportes. É com prazer que acolhemos as contribuições da empresa para ajudar a ITS America a promover tecnologias de transporte inteligente."

"A Velodyne Lidar está estreitamente alinhada com a missão da ITS America de melhorar a mobilidade, promover avanços na segurança das vias públicas e aumentar a eficácia nas nossas comunidades", afirmou Sally Frykman, vice-presidente de comunicação da Velodyne Lidar. "Acreditamos que empresas e órgãos públicos utilizarão os sensores lidar da Velodyne para possibilitar uma nova geração de infraestrutura inteligente por meio da coleta de dados e da implementação de veículos autônomos.

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão circundante em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o VELARRAY? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

