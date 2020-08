Peru prorroga estado de emergência por pandemia

O Peru, que tem a maior taxa de mortalidade do mundo por coronavírus, estendeu nesta sexta-feira a emergência nacional até 30 de setembro e colocou em quarentena algumas das áreas mais afetadas do país, informou o governo.

"A emergência nacional que surgiu até o final de agosto (...) continua durante todo o mês de setembro", disse o primeiro-ministro do Peru, Walter Martos, em entrevista coletiva.

Com 86 mortes por 100.000 habitantes, o Peru deslocou esta semana a Bélgica em primeiro lugar em mortalidade por coronavírus, depois que o país europeu corrigiu seu número de mortes para baixo.

O país de 33 milhões de habitantes registra mais de 621.997 casos de coronavírus, com 28.277 óbitos. É o segundo país da América Latina em número absoluto de infecções, atrás do Brasil, e o terceiro em mortes, atrás do Brasil e do México.

O governo decretou que os departamentos de Cusco, Moquegua, Puno e Tacna continuem em quarentena. Esses departamentos permaneceram em confinamento depois que as restrições foram suspensas no resto do país, incluindo Lima, em 1º de julho.

Nessas quatro regiões, apenas podem abrir empresas de bens e serviços básicos, como alimentos e farmácias, e algumas empresas com permissão especial para funcionar.

A população desses departamentos deve manter o "isolamento social obrigatório", diz o decreto assinado pelo presidente Martín Vizcarra e todos os seus ministros e publicado na edição online do jornal oficial El Peruano.

O decreto também determinou que áreas em outras 14 regiões permaneçam em quarentena. No total, quase um terço dos habitantes do país permanecem confinados.

O governo também manteve o fechamento das fronteiras e o toque de recolher noturno em vigor desde 16 de março, e prorrogou o estado de "emergência sanitária" por mais 90 dias, até 7 de dezembro.

O estado de emergência sanitária permite ao Estado adquirir rapidamente bens e serviços para fazer frente à pandemia sem a necessidade de licitações públicas.

As infecções por coronavírus, que haviam caído em meados de junho, aumentaram novamente em julho, após o fim da paralisação nacional. No entanto, esta semana eles caíram novamente.

Por enquanto, o toque de recolher de domingo e a proibição de reuniões sociais e familiares em todo o país vão continuar.

As aulas presenciais, que acontecem de março a dezembro, ficam suspensas no restante do ano.

A economia peruana está em recessão, por conta das restrições, após despencar 30,2% no segundo trimestre.