Biden anuncia que fará campanha presencial em estados-chave

O candidato democrata à Casa Branca decidiu romper a prudência ante a covid-19 e anunciou nesta quinta-feira (27) que fará campanha presencial nos estados-chave para as eleições presidenciais de 3 de novembro.

"Viajarei pelo país. Irei aonde for possível, respeitando as regras dos estados" sobre reuniões para limitar a propagação do novo coronavírus, disse Biden em uma sessão de arrecadação de fundos pela internet.

"Uma das coisas em que pensamos é ir a Wisconsin e Minnesota, passar um tempo na Pensilvânia, no Arizona", acrescentou em alusão aos estados que podem ser chave para definir a disputa frente ao presidente republicano Donald Trump.

"Mas iremos [até esses estados] de maneira totalmente responsável, ao contrário do que faz esse cara", continuou Biden, referindo-se a Trump.

Biden, apelidado por Trump de "Joe Dorminhoco", permaneceu desde março em sua casa em Delaware e limitou-se a visitar cidades de seu estado e da vizinha Pensilvânia.

Trump retomou os comícios republicanos em junho, mas rapidamente interrompeu este tipo de evento. Contudo, o republicano segue recorrendo o país a bordo do avião presidencial para conversar com simpatizantes e eleitores.