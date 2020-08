Amazon apresenta nova pulseira que promete medir felicidade

A Amazon apresentou nesta quinta-feira (27) uma pulseira que, além de acompanhar as atividades diárias do usuário, promete medir o nível de felicidade de uma pessoa pelo som da voz.

O dispositivo, batizado de Amazon Halo, combina os dados coletados por uma pulseira repleta de sensores com ferramentas dotadas de inteligência artificial para proporcionar aos usuários informações sobre sua saúde física e mental, anunciou a gigante do varejo on-line em comunicado.

"Apesar do aumento dos serviços e dispositivos digitais de saúde durante a última década, não vimos uma melhora na saúde da população dos Estados Unidos", declarou em nota o chefe médico da Amazon Halo, Maulik Majmudar.

O especialista ressaltou que foi usada "a grande experiência da Amazon em inteligência artificial e aprendizagem automático para oferecer aos clientes uma nova forma de descobrir, adotar e manter hábitos de bem-estar personalizados".

O dispositivo custará 65 dólares e inclui acesso por seis meses a análises baseadas em inteligência artificial. Após este período, o custo mensal para usufruir do serviço será de 4 dólares.

A pulseira Amazon Halo pode, entre outras coisas, discernir a intensidade da atividade física e avaliar de maneira confiável o nível de gordura corporal do usuário, de acordo com a empresa.

Mas a grande novidade será a possibilidade, através de microfones na pulseira, de analisar "a positividade e a energia" na voz de um usuário para avaliar seu grau de felicidade, tristeza, cansaço ou emoção.

Como forma de proteção de privacidade, as amostras de voz serão analisadas no smartphone do usuário, que poderá se sincronizar à pulseira, antes dos dados serem eliminados após o processo, garantiu Majudar.

Os usuários também poderão desligar os microfones com o apertar de um simples botão na pulseira.