Hóquei no gelo norte-americano suspende duas rodadas em protesto contra o racismo

A Liga Norte-Americana de Hóquei no Gelo (NHL) anunciou nesta quinta-feira que está suspendendo seus jogos nesta quinta e sexta-feira para se juntar aos atuais protestos do esporte americano contra o racismo.

"Depois de muitas conversas, os jogadores da NHL acreditam que o melhor caminho a seguir seria recuar e não jogar esta noite e os jogos de amanhã conforme programado", disse a liga em um comunicado.

"A NHL apoia a decisão dos jogadores e vai reagendar esses quatro jogos", disse ele. A liga e os jogadores "reconhecem que há muito trabalho a ser feito antes que possamos desempenhar um papel adequado em uma discussão focada na diversidade, inclusão e justiça social".

A liga está atualmente na segunda rodada de seus playoffs com as equipes concentradas em apenas duas sedes, as cidades canadenses de Edmonton (Alberta) e Toronto (Ontário).

Os duelos Philadelphia Flyers-NY Islanders e Vegas Golden Knights-Vancouver Canucks foram marcados para esta quinta-feira, e os confrontos Tampa Bay Lightning-Boston Bruins e Colorado Avalanche-Dallas Stars para sexta.

Desta forma, os jogadores da NHL se juntam aos da NBA, que começaram esses protestos na quarta-feira ao se recusarem a disputar seus jogos de playoff, e alguns times da Major League Baseball e da North American Soccer League (MLS) que também interromperam as atividades.

O boicote na NBA, que retomará os jogos na sexta ou no sábado, foi desencadeado pelo ataque a tiros de policiais do estado de Wisconsin contra o afro-americano Jacob Blake, em um novo caso de brutalidade policial contra a população negra nos Estados Unidos.