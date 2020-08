Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, fornecedora líder do setor em software de rede nativa na nuvem completo para CSPs [Communications Service Providers (provedores de serviços de comunicação)], e a Turkcell, operadora digital líder da Turquia, anunciam hoje a primeira chamada OpenRAN vRAN do mundo totalmente contentorizada com arquitetura O-RAN Split 7.2, na Turquia.

Executada no ambiente Telco Cloud da Turkcell, a OpenRAN vRAN da Mavenir foi integrada ao Turkcell Core e é a primeira carga de trabalho a ser lançada no Edge Cloud da Turkcell.

A premiada solução OpenRAN vRAN da Mavenir centraliza o processamento de base de banda em unidades virtualizadas de base de banda contentorizadas e nativas na nuvem (Virtualized baseband units, vBBU) e explora o fronthaul por Ethernet entre a vBBU e várias unidades de rádio remotas (Remote radio units, RRU). A arquitetura e a plataforma vRAN da Mavenir é compatível com 4G e também com implementações NSA e SA de 5G NR. A vBBU é dividida em Unidade central (Central Unit, CU) e Unidade distribuída (Distributed Unit, DU), e apresenta interfaces padrão O-RAN.

A divisão entre a DU e a RRU dá flexibilidade ao sistema RAN, permitindo uma interface eficiente que pode ser executada por Ethernet e permite a concentração do poder de processamento em data centers ou em plataformas de ponta. A OpenRAN vRAN da Mavenir permite uma interface muito segura e transparente, baseada em uma única arquitetura que pode acomodar vários cenários de implantação.

Com essas interfaces abertas, e com a virtualização e contentorização em escala Web, a solução tem a flexibilidade para ser compatível com vários cenários de implantação, inclusive nuvem pública, nuvem privada e no local da RRU. Além disso, é compatível com MIMO massivo, mmWave, microsserviços de borda e fatiamento de rede para 5G NR.

"A Mavenir está extremamente orgulhosa de ter apoiado a Turkcell, que é uma operadora muito inovadora e desenvolvida, na realização desta primeira chamada em uma implementação OpenRAN verdadeiramente contentorizada", disse Mikael Rylander, vice-presidente de vendas/gerente geral, Produtos de acesso via rádio, da Mavenir. "A interface O-RAN 7.2 padrão habilitará e impulsionará o ecossistema OpenRAN significativamente, permitindo que muitos fornecedores de RRU sejam implantados e tenham soluções muito eficazes em todas as bandas de frequência possíveis, com grande flexibilidade de implantação e com automação e operações remotas".

"Na Turkcell, acreditamos seriamente que a inovação é o motor que nos permite estar realmente próximos de nossos clientes e atender às suas respectivas demandas", declarouGediz Sezgin, diretor de Tecnologia da Turkcell. "Agora, com a OpenRAN, estamos entrando em uma nova era que nos oferece maneiras inovadoras de implantar redes de rádio e criar uma rede 5G distribuída real para atender às expectativas do setor. Estamos entusiasmados por sermos os precursores dessa tecnologia com a Mavenir, realizando a primeira implementação contentorizada do mundo com uma arquitetura verdadeiramente aberta, usando uma combinação de RRU compatível com Open FH e CU/DU que reflete o verdadeiro sentido de Open RAN".

A Turkcell também está transformando sua rede de voz LTE e 5G em infraestruturas 100% virtuais. A Mavenir foi selecionada pela Turkcell para implantar sua solução IMS nativa na nuvem e baseada em NFV na Turquia, país de origem da Turkcell, e outras subsidiárias.

A solução de IMS virtualizado (vIMS) da Mavenir foi desenvolvida para suportar totalmente casos de uso de LTE e evoluir para uma plataforma completa na Web que pode atender aos requisitos que permitem à Turkcell continuar a liderar a evolução para as suas redes 5G.

Sobre a Turkcell:

A Turkcell é uma operadora digital com sede na Turquia que atende a seus clientes com o portfólio exclusivo de serviços digitais e serviços de voz, mensagens, dados e IPTV nas suas redes móveis e fixas. As empresas do Turkcell Group operam em cinco países: Turquia, Ucrânia, Bielorrússia, Chipre do Norte e Alemanha. A Turkcell lançou os serviços LTE no seu país de origem em 1.º de abril de 2016 e emprega tecnologias de agregação de três portadoras e LTE avançado em 81 cidades. A Turkcell oferece velocidade de internet de fibra de até 10 Gbps com os seus serviços FTTH. O Turkcell Group relatou receita de TRY 6,9 bilhões no segundo trimestre de 2020 com ativos totais de TRY 47,0 bilhões em 30 de junho de 2020. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) e BIST desde julho de 2000, sendo a única empresa na Turquia listada na NYSE. Saiba mais em www.turkcell.com.tr

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é a única fornecedora de software e soluções de rede/sistemas de rede completa nativa na nuvem para 4G e 5G do setor, e tem por objetivo acelerar a transformação de rede de software para provedores de serviços de comunicação (CSPs). A Mavenir oferece um portfólio abrangente de produtos completos, em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Empregando inovações em IMS [VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)], redes privadas e também vEPC, 5G Core e OpenRAN vRAN, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 140 países, os quais atendem a uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

A Mavenir incorpora arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece a CSPs soluções para geração de receita, redução de custos e proteção da receita.

www.mavenir.com

