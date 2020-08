Partidas da MLS são adiadas em protesto contra ataque policial

Três partidas da rodada desta quarta-feira da liga de futebol americana (MLS), uma delas do Inter Miami, de David Beckham, foram adiadas em protesto contra o ataque policial ao cidadão negro Jacob Blake.

A medida segue a onda de boicotes promovida pelos jogadores da NBA - em que foram suspensas as três partidas dos playoffs de hoje - e de beisebol.

Após decidirem pela suspensão, a poucos minutos do início da partida, os jogadores do Inter Miami e Atlanta United apareceram juntos no gramado do Inter Miami Stadium, muitos vestindo camisetas com a frase "Black Lives Matter". Após posarem para fotos, os jogadores retornaram aos vestiários.

O Portland Timbers, vencedor do torneio recente MLS is Back, também confirmou que não irá jogar contra o San Jose Earthquakes. "A injustiça racial e a brutalidade policial envolvendo pessoas negras em nosso país tem que terminar", declarou a equipe em comunicado.

O Dallas e o Los Angeles anunciaram no Twitter a suspensão de suas partidas contra o Colorado Rapids e o Real Salt Lake City, respectivamente. Já o primeiro jogo do dia da MLS, entre Orlando City e Nasvhille SC, era disputado nesta tarde.