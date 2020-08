Novos focos de incêndio avançam no centro e norte da Argentina

O Delta do Rio Paraná, na Argentina, enfrenta a pior semana de incêndios desde o começo do ano, com focos ao longo de centenas de quilômetros, que se replicam em grande parte do centro e norte do território local.

Na província de Santa Fé, foram registrados 6.235 focos de calor na última semana, a maior quantidade no ano, entre as cidades de Santa Fé e San Nicolás, reportou o museu Antonio Scasso.

Desde janeiro, houve mais de 25 mil focos no sistema de ilhas e riachos que compõem o Delta do Paraná. As chamas devoram a vegetação seca de uma região com rica biodiversidade e afetaram casas da população local em frente à cidade de Rosario. Dezenas de voluntários cruzaram o rio a partir da cidade para ajudar a apagar o fogo.

As chamas cercaram ontem o posto de pedágio da rodovia que une as cidades de Rosario e Victoria e obrigaram os funcionários a deixar o local devido à fumaça densa.

As últimas semanas foram difíceis devido ao ar contaminado em várias cidades costeiras de Santa Fé, que também enfrentam as restrições impostas pela pandemia. No último mês, cerca de 1,5 mil pessoas compareceram a um consultório médico especial montado pela Universidade Nacional de Rosário.

Ambientalistas mantinham bloqueada hoje a rodovia que Rosário a Victoria, em forma de protesto para pedir a intervenção urgente das autoridades no combate às chamas. A região enfrenta a seca mais severa da última década, e o rio Paraná está com o volume d'água mais baixo em mais de 60 anos, o que potencializa a temporada de incêndios.

O fogo se multiplica em uma dezena de províncias. Segundo o relatório mais recente do Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a província de Córdoba (centro) registra o maior número de focos ativos. De acordo com o último informe sobre risco de incêndios, a ameaça de novos focos se manterá elevada no terceiro trimestre.