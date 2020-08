Os principais negociadores de China e Estados Unidos conversaram por telefone sobre o compromisso dos países no "êxito" da fase um do acordo comercial entre ambos, de acordo com um comunicado emitido pela administração americana nesta segunda-feira (24).

"As duas partes constatam o progresso e estão determinadas a tomar as medidas necessárias para garantir o êxito do acordo", anunciou o representante comercial americano (USTR), Robert Lighthizer, após conversa com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He.