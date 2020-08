Comunicado do Business Wire :PCI Pharma Services

PCI Pharma Services ("PCI" ou a "Empresa"), líder no fornecimento de soluções de cadeia mundial de suprimentos farmacêuticos e biofarmacêuticos bem como empresa de portfólio do Partners Group, anunciou hoje a assinatura de um contrato definitivo para aquisição de uma participação majoritária na empresa pela Kohlberg & Company, LLC ("Kohlberg").

Kohlberg é uma empresa líder de capital privado com sede em Mount Kisco, N.Y., com mais de 30 anos de experiência de sucesso em parcerias com gestão e empresas como PCI Pharma Services. A Mubadala Investment Company ("Mubadala"), uma investidora soberana com sede em Abu Dhabi, também se tornará uma investidora significativa na PCI.

Partners Group, a gestora de investimentos de mercados privados globais, concordou com a venda de sua participação majoritária na PCI Pharma Services em nome de seus clientes e junto com suas parcerias de investimentos, Thomas H. Lee Partners e Frazier Healthcare Partners. Após a venda para a empresa de capital privado, Kohlberg e Mubadala, o Partners Group manterá uma participação minoritária significativa na empresa. Os termos da transação não foram divulgados.

Com sede em Philadelphia, Pensilvânia, a PCI Pharma Services é líder reconhecida no setor e parceira de confiança, fornecendo uma ampla gama de soluções integradas da cadeia de suprimentos farmacêuticos, desde os estágios iniciais de desenvolvimento de medicamentos até o lançamento comercial, oferecendo entregas contínuas com recursos globais para o desenvolvimento de medicamentos e fabricação, serviços de ensaios clínicos e serviços de acondicionamento comercial. A PCI abrange uma cobertura mundial de 25 instalações GMP em seis países e emprega cerca de 3.900 pessoas em todo o mundo.

"Nossas equipes na PCI embarcaram em uma jornada significativa nos últimos anos para transformar a empresa, executando uma estratégia de crescimento bem-sucedida, fornecendo aos clientes soluções inovadoras e integradas de cadeia de suprimentos, além de proporcionar a experiência do cliente com liderança no setor e se diferenciar por meio de investimentos em recursos globais, excelência operacional, tecnologia e nosso maior ativo, um pessoal talentoso", disse Salim Haffar, Diretor Executivo da PCI. "Sou grato pelo apoio de nosso conselho e dos representantes de diretores do Partners Group, THL e Frazier."

Haffar continua, "A Kohlberg traz considerável experiência de sucesso nas áreas de produtos biofarmacêuticos e aparelhos médicos, e estou entusiasmado por somar a eles a fim de acelerar o crescimento de nossos serviços comerciais, de ensaios clínicos e desenvolvimento de negócios de fabricação sob esta nova aliança. A experiência e o histórico da Kohlberg e Mubadala no apoio a equipes de gestão bem-sucedidas terão um grande impacto na jornada contínua de transformação da PCI à medida que nos concentramos em construir capacidades para apoiar as demandas futuras de nossos clientes biofarmacêuticos em nosso objetivo comum de levar terapias que transformam vidas de pacientes em todo o mundo."

"Identificamos a PCI por meio de nosso Documento Técnico de Serviços Farmacêuticos Terceirizados e nossa prática mais ampla do setor em Produtos e Serviços Farmacêuticos e Médicos, como a melhor empresa da classe conduzida por uma equipe de gestão de primeira linha", comentou Chris Anderson, Sócio da Kohlberg. Estamos honrados por ter a oportunidade de trabalhar com o Salim e sua equipe em sua próxima fase de crescimento transformacional e criação de valor."

A Kohlberg e a Mubadala planejam fazer parceria com a equipe de gestão da PCI, liderada pelo Diretor Executivo, Salim Haffar, para continuar a jornada de transformação da empresa, acrescentando recursos e geografias específicas de forma orgânica e inorgânica para melhorar sua experiência de atendimento ao cliente e permitir que seus clientes tragam terapias biofarmacêuticas transformadoras ao mercado. Aproveitando as tendências de crescimento mundial em produtos biológicos e terapias especializadas com medicamentos, os futuros recursos incluem acabamento de preenchimento estéril de injetáveis, expansão de fabricação especializada e de alta potência bem como maior expansão geográfica na Ásia e na grande Europa.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a equipe de gestão de classe internacional da PCI e acreditamos que a parceria da Kohlberg e Mubadala e o Partners Group seja uma combinação ideal para apoiar a aceleração da gestão de seus caminhos de crescimento e criação de valor", disse Matt Jennings, Sócio Operacional da Kohlberg e futuro Presidente da PCI. "A liderança inspiradora de Salim, a visão clara para o futuro e o foco na expansão da experiência do cliente nos deixaram confiantes com ele, sua equipe de gestão e o futuro potencial a longo prazo para negócios na PCI."

Camilla Macapili Languille, Chefe da Pharma & Medtech, Mubadala, disse: "Os serviços farmacêuticos terceirizados têm sido um tema de investimento importante para nós nos últimos anos e estamos entusiasmados por fazer parceria com um dos líderes mundiais neste setor. Ficamos particularmente impressionados com a qualidade e profundidade da equipe de gestão da PCI, bem como o forte histórico de execução da empresa, valores impecáveis e visão distinta para o desenvolvimento a longo prazo de seus negócios. Temos forte convicção na trajetória de crescimento da empresa e estamos comprometidos em trabalhar com a Kohlberg e o Partners Group para garantir seu sucesso a longo prazo."

Remy Hauser, Diretor Executivo e Chefe de Saúde, Criação de Valor Industrial no Partners Group, declarou: "Estamos extremamente orgulhosos de nosso trabalho com a PCI Pharma Services. Embora os últimos meses tenham sido imensamente desafiadores, a pandemia da COVID-19 demonstrou a natureza essencial dos serviços que a PCI fornece à indústria farmacêutica e de biotecnologia. Em mais de uma ocasião, a PCI foi o elo crucial na cadeia de suprimentos responsável por garantir que a terapia de transformação de vida chegasse aos necessitados."

Sujit John, Membro de Administração e Capital Privado para as Américas no Partners Group, acrescentou: "Inicialmente, identificamos a PCI como um investimento em potencial por meio de nossa estratégia de terceirização de produtos temáticos, com base nos sólidos fundamentos de suporte a serviços farmacêuticos terceirizados. Durante nossa propriedade, fomos capazes de agregar valor significativo ao negócio por meio de uma combinação de melhorias operacionais e aquisições. A PCI tem uma forte trajetória de crescimento pela frente e estamos entusiasmados em contribuir com isto por meio de nosso investimento contínuo na empresa."

Todd Abbrecht, Diretor Geral e Chefe de Capital Privado na Thomas H. Lee Partners, disse: "Apoiar Salim e os esforços de sua equipe para aumentar a eficiência enquanto buscam iniciativas de crescimento orgânico e aquisitivo cumpriu uma parte fundamental de nossa estratégia de criação de valor. A PCI está bem posicionada para continuar sua história de excelente atendimento ao cliente e crescimento lucrativo."

Sobre a PCI Pharma Services

A indústria global de saúde confia na PCI quanto a soluções de desenvolvimento de medicamentos que aumentam a velocidade de seus produtos no mercado e as oportunidades de sucesso comercial. Somente a PCI traz a experiência comprovada que vem com mais de 50 lançamentos de produtos de sucesso a cada ano e mais de cinco décadas no negócio de serviços de saúde. A tecnologia de ponta e o investimento contínuo nos permitem atender às necessidades mundiais de desenvolvimento em todo o ciclo de vida do produto - da Fase I dos testes clínicos à comercialização e ao fornecimento contínuo. Nossos clientes nos veem como uma extensão de seus negócios e uma parceira de cooperação, com o objetivo comum de melhorar a vida dos pacientes. Para mais informação, acesse www.pciservices.com.

Sobre a Kohlberg & Company, LLC

A Kohlberg & Company, LLC ("Kohlberg") é uma empresa líder de capital privado com sede em Mount Kisco, Nova York. Desde sua criação em 1987, a Kohlberg organizou nove fundos de capital privado, por meio dos quais levantou mais de US$ 10 bilhões de capital privado comprometido. Ao longo de sua história de 33 anos, a Kohlberg concluiu 81 investimentos em plataformas e cerca de 200 aquisições adicionais, com um valor de transação agregado superior a US$ 25 bilhões. Para mais informação, acesse www.kohlberg.com.

Sobre a Mubadala Investment Company

A Mubadala Investment Company é uma investidora soberana que administra um portfólio global, com o objetivo de gerar retornos financeiros sustentáveis a seu acionista, o Governo de Abu Dhabi.

O portfólio de US$ 232 bilhões da Mubadala abrange os cinco continentes com interesses em vários setores, incluindo aeroespacial, TIC, semicondutores, metais e mineração, energia renovável, petróleo e gás, petroquímica, serviços públicos, saúde, imobiliário, produtos farmacêuticos e tecnologia médica, agronegócio e um portfólio mundial de participações financeiras em todas as classes de ativos. A Mubadala possui escritórios no Rio de Janeiro, Moscou, Nova York, San Francisco e Londres.

A Mubadala é uma parceria confiável, uma acionista engajada e uma empresa global responsável que está comprometida com os padrões de governança de classe mundial.

Sobre o Partners Group

O Partners Group é um gestor de investimentos com liderança em mercados privados globais. Desde 1996, a empresa investiu mais de US$ 135 bilhões em capital privado, imóveis privados, dívida privada e infraestrutura privada em nome de seus clientes em todo o mundo. O Partners Group é um investidor comprometido e responsável, visando criar um amplo impacto nas partes interessadas por meio de sua propriedade ativa e desenvolvimento de negócios em crescimento, imóveis atraentes e infraestrutura essencial. Com mais de US$ 96 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2020, o Partners Group atende a uma ampla gama de investidores institucionais, fundos soberanos, escritórios familiares e pessoas físicas em todo o mundo. A empresa emprega mais de 1.500 profissionais diversos em 20 escritórios em todo o mundo, tendo sede regional em Baar-Zug, Suíça; Denver, EUA; e Singapura. Está listado na SIX Swiss Exchange desde 2006 (símbolo: PGHN). Para mais informação, acesse www.partnersgroup.com

Sobre a Frazier Healthcare Partners

Fundada em 1991, a Frazier Healthcare Partners é líder como provedora de capital privado para empresas de saúde. Com mais de US$ 4,2 bilhões de capital total levantado, a Frazier investiu em mais de 170 empresas de saúde, desde a criação de empresas e capital de risco até aquisições de empresas lucrativas de médio e baixo porte do mercado. A Frazier possui escritórios em Seattle, WA e Menlo Park, CA, e investe amplamente nos EUA, Canadá e Europa. Para mais informação sobre a Frazier Healthcare Partners, acesse www.frazierhealthcare.com

Sobre a Thomas H. Lee Partners

A THL investe em empresas de crescimento de mercado intermediário, sediadas sobretudo na América do Norte, exclusivamente em quatro setores: Consumidor, Serviços Financeiros, Saúde bem como Soluções Empresariais e de Tecnologia. Combinamos nossa profunda experiência no setor com recursos operacionais internos dedicados para transformar e construir grandes empresas de valor duradouro em parceria com a gestão. Desde 1974, levantamos mais de US$ 25 bilhões de capital, investimos em mais de 150 empresas e concluímos mais de 400 aquisições adicionais que representam um valor agregado da empresa na aquisição de mais de US$ 200 bilhões. Para mais informação sobre a THL, acesse www.THL.com.

Jefferies LLC atuou como consultoria financeira principal para PCI e Morgan Stanley & Co LLC atuou como co-consultoria.

Centerview Partners LLC atuou como consultoria financeira para o consórcio Kohlberg-Mubadala.

