Sanções, Cuba, TPS: Biden mudará a política dos EUA em relação à Venezuela, dizem especialistas

Sanções multilaterais, mais diálogo com potências regionais, reaproximação com Cuba, benefício do TPS para os venezuelanos: a política dos Estados Unidos em relação à Venezuela mudará se o democrata Joe Biden vencer o republicano Donald Trump na disputa pela Casa Branca em novembro, disseram especialistas.

Tanto Biden quanto Trump consideram o presidente venezuelano Nicolás Maduro um "ditador". Eles acreditam que seu segundo mandato, iniciado em janeiro de 2019, é resultado de uma votação fraudulenta. Ambos apoiam uma transição democrática por meio de eleições "livres e justas" para reconstruir a economia da ex-potência do petróleo, em queda livre desde que Maduro chegou ao poder em 2013.

Mas há diferenças em como fazer essas mudanças, analistas consultados pelo Latin American Advisor, uma publicação do grupo de estudos Inter-American Dialogue, com sede em Washington, disseram na sexta-feira.

Biden "rejeita a abordagem fracassada do governo Trump com sanções unilaterais e defende uma abordagem política multilateral abrangente para a Venezuela", disse Juan González, que atuou como subsecretário de Estado adjunto do governo de Barack Obama para Assuntos do Hemisfério Ocidental.

Esta é "uma distinção importante", disse Laura Carlsen, especialista do Centro de Pesquisa Econômica e Política (CEPR), porque "poderia levar a uma revisão das sanções atuais".

Embora o Canadá e a UE também tenham emitido medidas punitivas contra Maduro e seu governo sob acusações de corrupção e violações de direitos humanos, a bateria de sanções dos EUA para pressionar a saída de Maduro inclui, em especial, um embargo ao petróleo venezuelano. E inúmeras ações contra seu aliado Cuba.

Carlsen também argumentou que, com um Executivo democrata, os Estados Unidos estariam mais dispostos a negociar para resolver a crise venezuelana. "Embora Biden seja cético em relação ao diálogo, como presidente ele também seria forçado a ouvir os apelos ao diálogo e ao envolvimento da ONU apoiados por potências regionais como México e Argentina", disse ele.

Para Ray Walser, diplomata aposentado e professor de Relações Internacionais na Seton Hall University, com Biden "é provável que haja uma nova ênfase no trabalho com o Grupo Lima e outros para isolar Maduro e abordar a grave crise humanitária e de refugiados.

" O Grupo Lima foi criado em 2017 por uma maioria de países latino-americanos e Canadá para buscar uma solução pacífica para a situação na Venezuela, que nos últimos anos fez com que cerca de cinco milhões de pessoas abandonassem o país, principalmente para países vizinhos, segundo a ONU.

A UE e as nações europeias e latino-americanas também formaram o Grupo de Contato Internacional para esse fim em 2019.

- "Enfoque eleitoral" -

Biden, que foi vice-presidente de Obama, cujo governo promoveu a aproximação histórica dos Estados Unidos com Cuba, já declarou sua disposição de retomar essa política, fortemente revertida por Trump desde 2017.

"Os comentários de Biden (...) nos preocupam muito, porque Cuba é a verdadeira potência dominante na Venezuela", disse Diego Arria, ex-representante permanente da Venezuela junto à ONU.

"Ele controla sua inteligência, segurança e até mesmo forças militares, assim como sua política externa, por isso deve ficar claro para todos que abrir as portas a Cuba significaria fechar as portas à liberdade na Venezuela", afirmou.

No entanto, Walser disse que o governo Biden "poderia explorar a capitalização de melhores laços com Cuba para, talvez, alavancar a remoção de Maduro e uma transição aceitável na Venezuela".

Embora tenha alertado que para vencer em 3 de novembro, a campanha de Biden não deve esquecer a "forte oposição" que existe no sul da Flórida aos "autoritarismos" de Cuba e da Venezuela.

"Um compromisso com o TPS para os venezuelanos seria um passo nessa direção", disse ele.

Biden já disse que concederá Status de Proteção Temporária (TPS) aos venezuelanos afetados pela "crise humanitária causada pelo regime de Maduro". De acordo com estimativas do Escritório de Orçamento do Congresso em 2019, cerca de 200.000 pessoas se qualificariam.

O governo Trump tem relutado em estender o TPS aos venezuelanos, criado na década de 1990 para permitir a residência legal de estrangeiros que, devido a desastres naturais ou instabilidade política, não possam retornar com segurança a seu país.

"A recusa em conceder o TPS aos venezuelanos, a continuada deportação de centenas de venezuelanos e a decepcionante resposta à situação humanitária deixam claro que o foco deste governo é eleitoral", disse González, ex-assessor de Biden.