Fracasso de liderança de Trump custou vidas nos EUA, diz Kamala Harris

A senadora norte-americana Kamala Harris (Califórnia) disse no discurso no qual aceitou a nomeação como vice-presidente na chapa do partido democrata na disputa à Casa Branca, em novembro, que "o fracasso da liderança" do presidente Donald Trump "custou vidas e os meios de sobrevivência" de milhares de famílias nos EUA, pois não combateu de forma apropriada a pandemia do novo coronavírus.



Kamala Harris destacou que os EUA hoje são "uma nação em sofrimento, com perda de empregos e de estabilidade. "Estamos em um ponto de inflexão. O caos constante nos deixa à deriva. A incompetência nos deixa com medo. A insensibilidade nos leva a sentir que estamos sozinhos", destacou a vice de Joe Biden. "Mas podemos muito mais e melhor. Precisamos eleger um presidente que trará algo diferente, algo melhor. Um presidente que nos unirá. Devemos eleger Joe Biden."



Para Kamala Harris, Donald Trump é um presidente que "torna nossas tragédias em armas políticas." Ela ressaltou que Biden será o presidente que "tornará nossos desafios em propósitos e construirá uma economia que não esquecerá de ninguém."



De acordo com Kamala Harris, Joe Biden combaterá o "racismo estrutural" que existe nos EUA. "Não há vacina contra o racismo. Temos que trabalhar para combatê-lo", disse.