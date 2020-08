Jill Biden, uma figura unificadora na campanha do candidato democrata à Casa Branca

"Sou o marido de Jill Biden", brincou o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, após a intervenção de sua esposa na convenção do partido na terça-feira (18). A professora de 69 anos é uma figura unificadora que já recebeu elogios até mesmo entre os republicanos.

Ela expôs uma imagem mais íntima de Joe Biden, que aos 77 anos já teve sua vida marcada pela tragédia várias vezes. "Como unir uma família desfeita? Da mesma forma que se une uma nação", disse ela em um depoimento vibrante, destacando a capacidade de união que o democrata busca enfatizar.

Joe e Jill Biden se casaram em 1977, cinco anos após a morte da primeira esposa e da filha mais nova do então senador em um acidente de carro. O relacionamento tinha total apoio dos dois filhos sobreviventes, Beau e Hunter. "Ela me devolveu a vida", escreveu Joe em seu livro de memórias.

A educadora, que lecionava em uma escola secundária em Wilmington, Delaware, interrompeu sua carreira quando teve a filha Ashley, em 1981, mas depois voltou à área para fazer um doutorado em Educação. Jill ainda dá aulas em uma universidade.

Ela também falou sobre a morte de Beau Biden em 2015 e como o marido, então vice-presidente de Barack Obama, teve que encontrar forças para voltar a trabalhar pouco depois.

"Descobrimos que é o amor que une uma família", afirmou ela no discurso que também abordou a crise que assola os Estados Unidos, descrevendo o silêncio das escolas fechadas pela pandemia e as tensões no país durante a gestão de Donald Trump, embora sem nomeá-lo.

"Há quem queira nos dizer que nosso país está dividido para além de toda esperança, que nossas diferenças são irreconciliáveis. Mas não é o que tenho visto nestes meses de campanha", declarou.

Depois desse discurso, "dá para entender porque ela é o amor da minha vida e o pilar da nossa família", disse o ex-vice-presidente (2009-2017), senador por mais de 36 anos. "Ela é a pessoa mais forte que conheço", acrescentou.

Em um raro momento de trégua em meio a uma dura campanha, o senador republicano e aliado de Trump, Lindsey Graham, elogiou a fala de Jill Biden, "uma pessoa notável".

- Campanha e controvérsias -

Durante as primárias democratas, Jill acompanhou o marido pelos EUA, com um vigor que às vezes parecia maior que o do próprio candidato.

Numa dessas aparições, cometeu um deslize ao pedir aos eleitores democratas que "engolissem um pouco" e votassem nele, pois Biden seria o candidato com mais chances de unir o partido, atrair independentes e até mesmo republicanos.

Quanto a acusação de Tara Reade, que afirma ter sido estuprada por Joe Biden nos anos 1990, Jill se manteve quieta. O ex-senador negou categoricamente o crime. Ele também tem sido criticado por ser muito próximo às mulheres, que reclamam de gestos excessivamente intrusivos.

Questionada sobre isso, ela afirmou ter visto apenas um comportamento inocente do marido, ao mesmo tempo em que indicou que havia "aprendido" com as falas dessas mulheres que consideravam seu espaço pessoal invadido.

Em março, viralizou na internet um vídeo em que Jill se coloca na frente do marido para defendê-lo de uma manifestante que se aproximou durante um evento em Los Angeles. Biden não ficou surpreso e, em tom de brincadeira, disse que era melhor não mexer com sua companheira.