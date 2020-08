Colômbia alcança 500 mil casos de COVID-19

A Colômbia alcançou nesta quarta-feira (19) a marca simbólica de meio milhão de contaminações por COVID-19 desde que foi detectado o primeiro caso no país, em março, de acordo com o balanço oficial do Ministério da Saúde.

Os 13.056 novos casos registrados nas últimas 24 horas são um recorde diário. O número total de contaminações chegou a 402.178, enquanto 15.979 pessoas faleceram nestes cinco meses e meio de pandemia.

Nas últimas semanas, o número de infecções vem crescendo rapidamente com o aumento da testagem na população.

Com oito milhões de habitantes, a capital Bogotá segue como epicentro da pandemia na Colômbia, com cerca de um terço do total de casos do país.

O presidente Iván Duque estendeu até 30 de agosto as restrições impostas, embora com diversas exceções para tentar amenizar o efeito da crise na economia.

Com cerca de 50 milhões de habitantes, a Colômbia é o quarto país mais afetado do continente em número de contaminações e mortes, atrás de Brasil, México e Peru.