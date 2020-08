Califórnia em estado de emergência por incêndios após tempestade elétrica

A Califórnia se encontrava em estado de emergência nesta quarta-feira (19) com dezenas de incêndios de rápido deslocamento, muitos provocados por raios, que ameaçavam casas e obrigavam a evacuação de milhares de pessoas.

Cerca de 20 incêndios foram identificados na região de Vacaville, na área da baía de San Francisco (norte), informaram os serviços de emergência logo após uma intensa tempestade elétrica no começo da semana.

Até o meio-dia desta quarta, o incêndio havia atingido mais de 30 mil acres (12 mil hectares) perto do vale da zona vinícola de Napa e Sonoma, disseram jornalistas.

Segundo os bombeiros, os incêndios arrasaram 120 mil acres (48.562 hectares) em todo o estado.

O governador Gavin Newsom declarou na noite de terça estado de emergência contra os incêndios, "que têm sido exacerbados pela histórica onda de calor na Costa Oeste e fortes e intensos ventos".

Moradores de Vacaville fugiram de suas casas com roupas de dormir enquanto chamas subiam nas rodovias, reportou o jornal San Francisco Chronicle, que indicou que os bombeiros resgataram pessoas com queimaduras.

O cano de gás de uma casa explodiu quando a casa foi atingida pelas chamas, acrescentou o jornal. Segundo os bombeiros, o incêndio não está controlado e ameaça cerca de 1.900 estruturas na área.

No domingo, o Vale da Morte, na Califórnia, registrou a histórica temperatura de 54,4 graus Celsius. Quase 45 milhões de pessoas no oeste dos Estados Unidos estão expostas a uma onda de calor excessivo, alertaram as autoridades nesta quarta-feira.

O calor pressionou a rede elétrica e provocou apagões que afetaram aproximadamente 30 mil pessoas, segundo o site poweroutage.us.