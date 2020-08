Nova Zelândia adia eleições até o dia 17 de outubro por conta da covid-19

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Adern, anunciou na manhã desta segunda-feira (horário local) que adiou as eleições gerais do país para o dia 17 de outubro por conta da ressurgência da pandemia do novo coronavírus na cidade de Auckland. O pleito estava originalmente marcado para 19 de outubro e Adern tem prerrogativa legal para adiar as eleições por até dois meses.



"Eu quero garantir que teremos uma eleição que dê a todos a melhor oportunidade para receber todas as informações necessárias sobre os partidos e candidatos", disse Adern, em coletiva de imprensa. Os partidos de oposição vinham pedindo o adiamento após o governo colocar Auckland em 'lockdown' por duas semanas, com 49 novos casos da doença sendo registrados no local, o que interrompeu as campanhas políticas na maior cidade da Nova Zelândia.



A primeira-ministra disse que a decisão foi tomada em acordo com todos os partidos que compõem o Parlamento neozelandês e que não pretende adiar as eleições novamente. As últimas pesquisas de opinião dão vantagem ao Partido Trabalhista, de Adern, para continuar no comando do país.