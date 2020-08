Mnuchin critica 'falta de interesse' de democratas em negociar mais medidas

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, divulgou comunicado no site do órgão nesta quarta-feira, 12. Na mensagem, Mnuchin critica a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, a afirma que a oposição "não tem interesse em negociar" um novo pacote fiscal.



Mnuchin relata que conversou mais cedo por telefone com Pelosi. "O relato dela não foi um reflexo preciso de nossa conversação", afirmou. "Ela deixou claro que não estava disposta a se reunir para continuar negociações a menos que concordássemos de saída com a proposta dela, custando pelo menos US$ 2 trilhões", afirmou sobre o impasse nas negociações por um novo pacote de estímulos no país.



O secretário diz que o governo do presidente Donald Trump deseja avançar com legislação para permitir "fundos substanciais para escolas, cuidados com crianças, alimentação, vacinas, hospitais, apoio à folha de pagamentos para pequenos negócios, assistência ao aluguel, banda larga, aeroportos, assistência a governos estaduais e locais e proteção contra processos para universidades escolas e empresas", afirma Mnuchin.