Fed/Daly: recuperação da economia será lenta, gradual e ditada pelo coronavírus

A presidente da distrital de São Francisco do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Mary C. Daly, afirmou que não acredita que a retomada da economia dos Estados Unidos ocorrerá em formato de "V", isto é, de forma rápida e vigorosa. "Recuperação será lenta, gradual e ditada pelo coronavírus", analisou durante seminário virtual organizado pelo Clube de Economia de Las Vegas.



Daly reconheceu que, mesmo nos momentos de expansão, a inflação teve dificuldades para alcançar a meta de 2%, mas argumentou que esse é um objetivo razoável. "Estamos comprometidos em alcançar a meta de 2% da inflação e vamos chegar lá", garantiu.



A dirigente citou as ações do Fed desde o início do choque provocado pela covid-19. Além de reduzir a taxa básica de juros para a faixa entre 0% e 0,25%, Daly lembrou que a instituição implementou um novo ciclo de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês) e adotou um "foward guidance" claro, sinalizando relaxamento da política monetária por um bom tempo. "Nossa disposição em usar todas as ferramentas necessárias é importante", disse.



Daly, que não tem direito a voto nas reuniões do Fed deste ano, destacou ainda que a recessão tem afetado de forma desproporcional pessoas de baixa renda e não brancos. Ela também elogiou o programa que prevê benefício adicional para desempregados e salientou que há poucas evidências de que ele desencoraja trabalhadores a voltarem a buscar vagas.