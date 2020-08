Comunicado do Business Wire :Taulia

Mais de 60% das empresas estão mais interessadas em solicitar o pagamento antecipado (62%) e automatizar o processamento de faturas (66%) como resultado da pandemia da COVID-19, de acordo com um relatório realizado pela fornecedora líder em soluções de tecnologia de capital de giro, a Taulia. O relatório global revela os principais insights sobre o comportamento do fornecedor devido ao impacto da COVID-19, com os principais temas sendo: uma mudança nas práticas de trabalho, uma redução na demanda de negócios e um aumento na automação dos processos financeiros.

A pesquisa, que foi conduzida ao longo de um período de duas semanas em junho de 2020, coletou as opiniões e percepções de mais de 9 mil entrevistados no mundo todo, com a maioria (55%) sendo de empresas com menos de US$ 10 milhões em receita. Os entrevistados foram questionados sobre como a COVID-19 impactou seus negócios e como seu comportamento mudou como resultado da pandemia.

O relatório descobriu que as empresas estão se adaptando ao ambiente atual de várias maneiras, com muitos entrevistados (78%) afirmando que viram uma mudança nas práticas de trabalho de seus clientes. Essa mudança se reflete em seu próprio ambiente de trabalho, com 41% dos entrevistados dizendo que agora permitirão que os funcionários trabalhem em casa. Os entrevistados também observaram que houve um aumento no recebimento de pagamentos em atraso (43%) e uma diminuição geral na demanda empresarial (56%), o que significa que administrar o fluxo de caixa e injetar liquidez no negócio nunca foi tão importante.

"A COVID-19 revolucionou o mundo dos negócios e queremos fazer tudo o que pudermos para ajudar as empresas, pequenas e grandes, a se manterem operacionais e competitivas. Como resultado da COVID-19, observamos um grande aumento nas solicitações de pagamento antecipado e na demanda por soluções para ajudar a gerenciar os processos financeiros de maneira eletrônica. O relatório lança luz sobre as atuais atitudes e comportamentos empresariais, que esperamos usar para fomentar mais inovação e ajudar nossos clientes a ter sucesso", afirmou Cedric Bru, CEO da Taulia.

O relatório COVID-19: Efeitos em seus negócios pode ser visualizado aqui.

Sobre a Taulia

Taulia é uma fornecedora líder de soluções de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia (EUA). Por meio de uma combinação única de sua plataforma tecnológica, pessoas e processos, a Taulia ajuda as empresas a acessar o valor agregado em sua cadeia de suprimentos, fazendo a transição de práticas ineficientes e, muitas vezes, manuais de gerenciamento de capital de giro para estratégias de otimização de capital de giro conduzidas por tecnologia. A visão de Taulia é criar um mundo onde todas as empresas prosperem ao permitir que compradores e fornecedores escolham quando pagar e receber. Uma rede de 2 milhão de empresas utiliza a tecnologia da Taulia e a empresa processa mais de US$ 500 bilhões a cada ano. A Taulia conta com a confiança das maiores empresas do mundo, entre elas Airbus, AstraZeneca, Nissan e Vodafone. Para mais informações, acesse www.taulia.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200811005783/pt/

Mary Arrizza Marketing Communications Associate mary.arrizza@taulia.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.