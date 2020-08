Partida da fase preliminar da Liga dos Campeões de 2020-2021 é cancelada por casos de COVID-19

A Uefa informou que a partida da fase preliminar da Liga dos Campeões 2020-2021, marcada para esta terça-feira na Suíça, entre o KF Drita (Kosovo) e o FC Linfield (Irlanda do Norte) foi cancelada após o diagnóstico de dois casos da COVID-19 na equipe kosovar.

O cancelamento deste jogo de classificação para a fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões ocorre um dia antes do início das quartas de final da temporada 2019-2020 do torneio continental, que será disputado até a final em Lisboa.

O jogo entre o KF Drita e o FC Linfield seria em Nyon, no campo próximo à sede da Uefa.

Mas após a revelação de um segundo caso positivo para o vírus entre os jogadores do clube do Kosovo, "as autoridades suíças, em cooperação com a Uefa", decidiram colocar a delegação do Drita em quarentena, informou a entidade que comanda o futebol europeu.

Os testes realizados no resto da equipe foram negativos.

Um primeiro caso positivo foi relatado na última sexta-feira, e o jogador foi colocado em quarentena, na véspera da partida vencida pelo Drita contra o Inter Club d'Escaldes (Andorra).

No sábado, o Linfield venceu Tre Fiori de San Marino.

O futuro do jogo agendado para esta terça-feira será definido pelo órgão disciplinar da Uefa.

De acordo com o protocolo de saúde adotado pela Uefa, para poder jogar, uma equipe deve ter 13 jogadores em boas condições.