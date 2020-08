O candidato mexicano à presidência da Organização Mundial do Comércio (OMC), Jesús Seade, pediu à China que se esforce para tirar o corpo da "paralisia atual", como parte de sua intensa campanha para liderar a instituição com sede em Genebra.

Em um colóquio virtual organizado pelo think tank Council of the Americas, Seade disse que em troca o resto do mundo deve "envolver a China nas negociações e ver onde se pode chegar".

Essas eleições estão ocorrendo em um estado de anormalidade, já que o atual diretor da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo, anunciou em 14 de maio sua renúncia antecipada por motivos pessoais.

Além da pandemia que tem afetado o comércio internacional e a economia global, o novo diretor-geral enfrenta a crescente tensão entre Estados Unidos e China e ameaças de Washington de deixar a organização, em linha com as críticas ao multilateralismo que o governo de Donald Trump.

O diplomata mexicano de 73 anos que liderou a reta final das negociações do novo acordo de livre comércio norte-americano T-MEC chega à corrida para liderar a organização comercial com experiência no cenário internacional e por ter feito parte do negociações para fundar a OMC na década de 1995.