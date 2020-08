Edição de 2020 das 24 Horas de Le Mans será realizada sem público

A edição de 2020 das 24 Horas de Le Mans, tradicional prova do automobilismo mundial, será realizada sem a presença de público nos dias 19 e 20 de setembro, devido à situação sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, anunciou esta segunda-feira o Automóvel Clube de l'Ouest (ACO).

"Embora muitas soluções tenham sido levantadas para organizar a 88ª edição das 24 Horas de Le Mans, no próximo mês de setembro, na presença de um número limitado de espectadores no local, o ACO e a Prefeitura de Sarthe, em colaboração com especialistas da situação saúde, anunciou hoje a celebração da prova sem público, nos dias 19 e 20 de setembro ", explicou o ACO.

A tradicional prova francesa, originalmente marcada para 13 e 14 de junho, foi adiada para meados de setembro por motivos de saúde devido à pandemia do novo coronavírus.

Outras duas históricas corridas do automobilismo também foram afetadas pelos efeitos da COVID-19: as 500 milhas de Indianápolis, etapa da fórmula Indy que não terá a presença de espectadores em 23 de agosto, e o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco, que foi cancelado.