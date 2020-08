Desemprego sobe a 13,3% no Brasil, recorde em três anos

O índice de desemprego no Brasil chegou a 13,3% no trimestre abril-junho - de acordo com números oficiais divulgados nesta quinta-feira (6), que apontam uma perda de 8,9 milhões de postos de trabalho no período, devido à pandemia da COVID-19.

Isso representa um aumento de 1,1 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior, janeiro-março (12,2%), e é a taxa mais elevada desde o trimestre março-maio de 2017, quando também registrou 13,3%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No total, 12,8 milhões de pessoas buscam emprego no Brasil, número que se manteve estável nos últimos balanços. O aumento da taxa geral de desemprego se deve a uma redução na população ocupada.

Dos 8,9 milhões de empregos (formais e informais) perdidos no segundo trimestre do ano, 2,1 milhões correspondem ao setor do comércio, 1,3 milhão ao setor doméstico e 1,1 milhão à construção civil.

"Desse retrocesso de 8,9 milhões entre a população empregada, 6 milhões eram trabalhadores informais", disse a analista do IBGE Adriana Beringuy.

No Brasil, a informalidade atinge 36,9% dos trabalhadores.

O IBGE realiza seus relatórios com consultas diretas sobre a situação de milhares de domicílios, o que também possibilita avaliar a situação do mercado informal.

Na última pesquisa, as autoridades identificaram um número recorde de 5,7 milhões de "desencorajados", significando pessoas aptas a trabalhar, mas que não procuram emprego por várias razões.

"Há um aumento da força potencial de pessoas que, apesar de não procurarem emprego, gostariam de tê-lo e, observando as razões pelas quais não estão procurando, um grande contingente alega motivos relacionados à pandemia", acrescentou Beringuy.

O governo projeta para 2020 a pior contração anual da economia brasileira, devido à paralisia das atividades causadas pela pandemia.

No Brasil, o número de mortos por COVID-19 se aproxima de 100.000, com cerca de 2,8 milhões de casos de contágio registrados até agora.