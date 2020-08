Canadá anuncia acordo com Pfizer e Moderna por possíveis vacinas contra COVID-19

O Canadá anunciou, nesta quarta-feira (5), dois acordos com as empresas farmacêuticas americanas Pfizer e Moderna para obter vacinas contra a COVID-19 em 2021.

O país acordou com essas empresas o fornecimento de milhões de doses, mas as vacinas ainda estão em desenvolvimento, enquanto o governo mantém negociações com outros potenciais fornecedores, disse a ministra de Serviços Públicos e Abastecimento do Canadá, Anita Anand, em coletiva de imprensa.

As vacinas devem ter a aprovação dos reguladores de saúde canadenses antes que possam ser distribuídas entre a população, acrescentou.

O acordo com a gigante americana Pfizer envolve uma potencial vacina desenvolvida em conjunto com a alemã BioNTech, a qual começou a fazer testes clínicos em grande escala no final de julho.

Já a Moderna fornecerá seu próprio projeto de vacina, que já iniciou os testes clínicos da fase III em milhares de pacientes.

No entanto, a principal autoridade canadense de saúde pública alertou na terça-feira que a vacina, apesar de ser "um aspecto muito importante da resposta" à pandemia, não trará consigo uma rápida conclusão ao surto de coronavírus.

O Canadá registrava até esta quarta mais de 118.000 casos de COVID-19 e 8.996 mortes pela doença.