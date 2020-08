Comunicado do Business Wire :Sintavia

A Sumitomo Corporation of Americas ("SCOA"), a maior subsidiária da Sumitomo Corporation e uma das maiores comerciantes mundiais de bens e serviços, anunciou hoje que fechou um acordo para ampliar seu investimento na Sintavia, LLC ("Sintavia"), a maior fabricante de aditivos de metal de primeiro nível da indústria aeroespacial e espacial, com sede em Hollywood, FL. As partes anunciaram conjuntamente que o investimento minoritário, que segue um investimento inicial realizado pela SCOA em 2018, será aplicado no financiamento dos negócios em rápido crescimento da Sintavia, de fornecimento de peças produzidas aditivamente às maiores empresas dos setores aeroespacial e espacial. Os termos da negociação não foram divulgados.

O investimento ajudará a Sintavia a redimensionar sua capacidade de produção de componentes essenciais para voos produzidos por fabricação de aditivos e, ao mesmo tempo, continuar desenvolvendo suas capacidades técnicas líderes de mercado. Além do investimento financeiro, a SCOA e a Sintavia continuarão identificando oportunidades para aplicar a fabricação de aditivos e os recursos de design de ponta da Sintavia em atividades industriais globais do Sumitomo Corporation Group.

"Valorizamos muito a SCOA como parceira de longo prazo da Sintavia e consideramos muito promissora a ampliação de nosso relacionamento atual. Com esse investimento, podemos nos alinhar ainda mais com uma líder de pensamento global em fabricação de aditivos que está comprometida em apoiar nosso crescimento contínuo", declarou Brian R. Neff, diretor executivo da Sintavia e sócio-gerente da Neff Capital Management LLC, acionista majoritária da Sintavia.

"Desde nosso investimento inicial em 2018, estamos impressionados com a liderança e o crescimento da Sintavia em um período tão curto", comentou Kevin Hyuga, vice-presidente sênior e gerente geral do grupo de sistemas de construção e transporte da SCOA. "Vemos sinergias contínuas no futuro com essa parceria. Esperamos continuar ajudando a Sintavia a apoiar os mercados aeroespacial e espacial. Além disso, a Sintavia está bem alinhada com as metas de sustentabilidade de nossa empresa. Com sua tecnologia, a Sintavia é capaz de reduzir os resíduos no processo de produção por fabricação de aditivos, permitindo que os produtos em etapa final voem mais leves, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa e ajudando a criar uma sociedade mais sustentável."

A transação deve ser fechada no segundo semestre de 2020, após as análises regulatórias transacionais. A RBC Capital Markets atuou como consultora exclusiva da Sintavia na transação.

Sobre a Sumitomo Corporation of Americas

Estabelecida em 1952 e sediada na cidade de Nova York, a Sumitomo Corporation of Americas (SCOA) possui oito escritórios em importantes cidades dos Estados Unidos. A SCOA é a maior subsidiária da Sumitomo Corporation, uma das maiores comerciantes mundiais de bens e serviços. Como uma empresa integrada, a SCOA cresceu a ponto de se tornar uma grande organizadora de projetos multinacionais, catalisadora de ideias, importante investidora e financista internacional, além de ser uma poderosa força de distribuição de produtos e comunicação global graças a uma rede de escritórios em todo o mundo. Estão entre suas unidades de negócios centrais produtos tubulares, meio ambiente e infraestrutura, aço e metais não ferrosos, sistemas de transporte e construção, produtos químicos e eletrônicos, aplicativos de mídia e Internet das Coisas, setor imobiliário, recursos minerais e energia, e alimentos. Para obter mais informações, acesse www.sumitomocorp.com.

Sobre a Sintavia

A Sintavia é líder global na fabricação de aditivos aplicados para a indústria aeroespacial e espacial. Com impressoras de alta velocidade ao lado de equipamentos de pós-processamento de precisão, um complemento integral de equipamentos para testes mecânicos e um laboratório completo de produtos metalúrgicos e em pó, a Sintavia é capaz de otimizar parâmetros, fabricar em série e auditar peças de qualidade para aplicações aeroespaciais. Membro fundador da Associação de Comércio Verde de Fabricantes de Aditivos, a Sintavia está comprometida com os mais altos padrões de qualidade do setor e possui várias certificações aeroespaciais de Nadcap e outras. Para mais informações, acesse http://www.sintavia.com.

